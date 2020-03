Neuer Zertifikatslehrgang "Medizinische Kodierfachkraft (IHK)" in Bad Kissingen

Mit Überreichung der IHK-Zertifikate sind die Zertifikatslehrgänge "Medizinische Kodierfachkraft (IHK)" und "Praxismanager/in (IHK)", die an der Akademie für Gesundheitswirtschaft des RSG Bad Kissingen in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt stattgefunden haben, zu Ende gegangen. Die abschließenden IHK-Zertifikatstests haben alle Teilnehmerinnen erfolgreich absolviert, wie es in einer Pressemeldung des RSG heißt.

Der in der Region neue Zertifikatslehrgang "Medizinische Kodierfachkraft (IHK)" vermittelte die für die Abrechnung klinischer Leistungen erforderlichen Kenntnisse insbesondere hinsichtlich der Verschlüsselung (ICD und OPS) sowie des Umgangs mit den deutschen Kodier-Richtlinien zur sachgerechten Umsetzung im DRG-System.

Die Medizinische Kodierfachkraft gewinnt in Kliniken zunehmend an Bedeutung, Ärzte und pflegendes Personal sind aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung und Komplexität der Abrechnungssystematik auf speziell ausgebildetes Fachpersonal angewiesen.

Der ESF-geförderte Zertifikatslehrgang "Praxismanager/in (IHK)" vermittelte anwendungsnah Kompetenzen in den für die erfolgreiche Verwaltung in Arztpraxen wichtigen Schlüsselqualifikationen Betriebswirtschaft für Praxen, EDV-Einsatz in der Arztpraxis, Praxisorganisation und Personalmanagement, Qualitätsmanagement, Praxismarketing und Kommunikation sowie Recht.

Die Teilnehmerinnen der beiden Lehrgänge, die das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit der IHK Würzburg-Schweinfurt veranstaltet hat, haben die abschließenden IHK-Tests erfolgreich bestanden und konnten im RSG Bad Kissingen ihre Zertifikate entgegennehmen.

Informationen zum aktuellen Lehrgangsangebot erhalten Interessenten im RSG Bad Kissingen, Tel.: 0971/72 360 sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de.