Neuer sozialer Wohnraum in Haard

Beim Richtfest in der Haarder Burgstraße 5 zeigte Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) sich in freudiger Stimmung. "Dieses Wohnhaus ist für die Gemeinde Nüdlingen ein besonderes Wohnhaus. Zum ersten Mal bauen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger sozialen Wohnraum", sagte er.

Wohnungsnot sei nicht nur ein Thema für Großstädte. Auch im ländlichen Raum bestehe Bedarf an bezahlbaren, barrierefreien Wohnungen für Familien und Singles. Der Freistaat Bayern habe mit dem Kommunalen Wohnungsbau Förderprogramm einen Meilenstein für Sozialwohnungen gesetzt. Hofmann dankte dem Gemeinderat und der Regierung von Unterfranken für die Zusammenarbeit.

"Der Klimaschutz treibt uns alle an", sagte der Bürgermeister. Der Gemeinderat habe sich daher entschlossen, das Haus in der nächst höheren Stufe der Energieeinsparordnung zu errichten. Für die geplanten 831 000 Euro Kosten werde die Gemeinde 249 300 Euro als Zuschuss erhalten.

Beim Richtfest mit dabei waren die Haarder Kindergartenkinder, die Nachbarn, Zweiter Bürgermeister Edgar Thomas (CSU), mehrere Gemeinderäte und Manfred Schmitt vom Technischen Bauamt, Architekt Matthias Kleinhenz sowie Florian Hofmann von der Baufirma AK Bauservice (Nüdlingen). Die Kindergartenkinder hatten den Richtbaum bunt geschmückt.

Dank galten allen am Bau beteiligten Planern und Firmen. In traditioneller Weise nahm dann Michael Weber den Richtspruch mit mehrfachem Toast auf die am Bau Beteiligten, vor.