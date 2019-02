Neuer Filialleiter ernannt

Rainer Beck (52) ist ab sofort neuer Filialleiter der HypoVereinsbank in Bad Kissingen und verantwortet somit neben Bad Neustadt beide HVB-Filialen in der Region. Er folgt auf Nils Scheiner der als Filialleiter nach Schweinfurt gewechselt ist. Nils Scheiner und seinem Filialteam ist es gelungen, den Standort Bad Kissingen nicht zuletzt durch attraktive Umbauten zukunftsfähig auszubauen und auszurichten. Durch seine bisherigen Tätigkeiten, zuletzt als Filialleiter in Bad Neustadt, ist der gebürtige Bad Kissinger Rainer Beck mit den Anforderungen der Privatkunden in der Region bestens vertraut.

"Ich freue mich, an einem Standort mit 111-jähriger Tradition die Betreuung der Bad Kissinger Kunden gemeinsam mit dem Filialteam übernehmen zu dürfen", erklärt Rainer Beck.

"Um den Wünschen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden und ihnen noch attraktivere Lösungen anbieten zu können, treiben wir die Digitalisierung und die Weiterentwicklung unserer Prozesse im Kundensinne konsequent weiter voran," erklärt der neue Bad Kissinger Filialleiter. Zudem führt die Bank neue Angebote ein: "In unserer Bad Kissinger Filiale ist dank unseres neuen Kontoeröffnungsprozesses jetzt eine Kontoeröffnung in nur noch 20 Minuten, papierlos und mit nur einer Unterschrift auf einer Seite möglich", verspricht Rainer Beck. Beck wurde in Bad Kissingen geboren und ist seit 19 Jahren bei der HypoVereinsbank tätig. Bei seinen Tätigkeiten in der Region hat er alle Facetten des Privatkundengeschäfts kennengelernt und freut sich nun auf die Führungsaufgabe in Bad Kissingen.