Neue Reifen für das Fahrzeug der Wasserwacht

Über einen Komplett Satz Spezial Reifen, im Wert von 1000 Euro, freut sich die Wasserwacht Ortsgruppe Bad Kissingen.

Die Reifen stellte die Firma Reifen Müller Filiale Bad Kissingen für das ehrenamtlich besetzte Wasserwacht-Fahrzeug zur Verfügung. Eine tolle Spende in der SARS COVID Zeit, findet die Wasserwacht.

Die Firma Reifen Müller ist schon seit vielen Jahren ein wichtiger Baustein als Partner für den Systemrelevanten Rettungsdienst. Die Wasserwachten unterstützen mit ihrem Personal die vom Landkreis betriebene COVID Teststrecke in Oerlenbach. Aus diesem Grund fiel die Spende auf die Wasserwacht, welche diese gut gebrauchen können. Das Einsatzfahrzeug kann sofort etwas beruhigter an den nassen Boot-Einsetzstellen oder an Uferwiesen eingesetzt werden. Die Grobstollen/All Terrain Reifen eignen sich für das Einsatzgebiet an den feuchten Ufern der Saale sehr gut.

Die Spendenübergabe fand in einem kleinen Rahmen mit dem nötigen Sicherheitsabstand statt. Die beiden Technischen Leiter der BRK Wasserwacht Bernhard Bohatsch und Andreas Bröll bedanken sich mit einem kleinen Geschenk bei den Filialleitern Gerald Rüppel und Brunno Kempf von der Reifen Müller Filiale Bad Kissingen.