Neue Platz zum Spielen

Zwar toben die Eltingshäuser Kinder schon seit vergangenem Herbst auf ihrem mit neuen Geräten ausgestatteten Spielplatz in der Bayernstraße. Doch erst am Sonntag wurde er im Beisein von Bürgermeister Franz Kuhn, Ortssprecher Andreas Kukuk und einigen Anwohnern mit einem Familiengottesdienst auch offiziell eingeweiht. Über 11 000 Euro hatten die Vereinsgemeinschaft und die Gemeinde Oerlenbach in die Modernisierung des Spielplatzes investiert.

Den Anstoß zum Austausch veralteter Spielgeräte hatten Eltern der Krabbelgruppe gegeben, denen sich bald andere Eltern anschlossen. Man wandte sich hilfesuchend an Ortssprecher Andreas Kukuk, der gemeinsam mit der Vereinsgemeinschaft bei örtlichen Firmen und privaten Sponsoren Spendengelder sammelte. Genau 4600 Euro kamen damals zusammen. Nun war die Gemeindeverwaltung gefordert. "Es gibt eine Vereinbarung, wonach die Gemeinde in solchen Fällen immer dieselbe Summe dazugibt", erklärte Bürgermeister Franz Kuhn. "Spielgeräte werden in der Gesamtgemeinde immer mal wieder gegen neue ausgewechselt."

Trotz knapper Kassen standen Verwaltung und Gemeinderat auch diesmal zu ihrem Wort. "Wenn die Vereinsgemeinschaft Geld hat, dann hat auch die Gemeinde das Geld", schmunzelte der Bürgermeister.

So konnten schon im Sommer 2018 jeweils ein buntes Metall-Kunststoff-Klettergerät mit integrierter Rutsche für kleinere als auch für größere Kinder sowie eine gelb-rote Wippe angeschafft und von Fachleuten kindersicher aufgestellt werden. Mitarbeiter des Bauhofs verschönerten zusätzlich die 1200 Quadratmeter große, seit etwa 40 Jahren bestehende Anlage und verteilten unter die Spielgeräte eine ordentliche Menge Holzhackschnitzel als Fallschutz. Die entsprechenden Materialkosten übernahm ebenfalls die Gemeinde. "Die Arbeitsstunden unserer Mitarbeiter sind da nicht eingerechnet", ergänzte der Bürgermeister.

"Dies ist ein ganz besonderer Platz für einen Familiengottesdienst", begann Gottesdienstbeauftragte Birgit Albert ihre Predigt zum Thema Freundschaft. "Denn hier spielt man mit seinen Freunden." Da Jesus der Freund aller Menschen sei, dürfe man ihn auch hierzu einladen und seinen Schutz und Segen für den Platz erbitten. Die Feier wurde von der kleinen Familiengottesdienst-Band musikalisch begleitet.