Neue Lehrkräfte begrüßt

Am Montag begrüßte das Schulamtsteam unter der Leitung von Schulamtsdirektorin Cornelia Krodel die neuen Lehrkräfte im Sitzungssaal des Landratsamtes.

Im Schuljahr 2019/20 beginnen zehn Lehramtsanwärter in der Grundschule, zwei in der Mittelschule, eine Fach- und eine Förderlehrerin ihren Vorbereitungsdienst im Schulamtsbezirk Bad Kissingen. Die Seminarleiterinnen Gudrun Peters und Ursula Hammer freuen sich über ihre neuen Schützlinge in ihren Grundschulseminaren. Seminarleiterin Melanie Ebner wird die beiden Anwärterinnen der Mittelschule betreuen.

Grußworte übermittelten neben der Seminarleiterin Ursula Hammer auch der Landrat Thomas Bold und der Personalratsvorsitzende Andreas Albert die neuen Lehrkräften. red