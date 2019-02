Neue Jugendbeauftragte im Markt Bad Bocklet

"Ich möchte die Jugendlichen begleiten, unterstützen und zuhören, was sie zu sagen haben. Scheut euch nicht bei Anliegen oder Problemen Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich hoffe, dass wir coole neue Projekte und Aktionen schaffen können und freue mich auf die gemeinsame Zeit", erzählt Heike Schreiner, Jugendbeauftragte im Markt Bad Bocklet. Als Mitarbeiterin von "Pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e.V." ist Heike Schreiner seit Anfang 2019 für den Markt Bad Bocklet tätig. Sie möchte für Kinder und Jugendliche, Eltern und Gemeindemitglieder Ansprechpartnerin, Vermittlerin und verlässliche Kontaktperson vor Ort sein. Als Sprachrohr zwischen den Ortsteilen und der Gemeinde hat sie für Wünsche, Anregungen und Probleme stets ein offenes Ohr.

Im Jahr 2013 hat Heike Schreiner ihre Ausbildung zur Erzieherin an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Coburg erfolgreich abgeschlossen. Nach der Ausbildung arbeitete sie in verschiedenen sozialen Bereichen der Sozialen Arbeit unter anderem in einem städtischen Jugend- und Kulturzentrum, in einer Kinderkrippe und in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Erzieherin, hat sie ihr duales Studium Soziale Arbeit B.A. an der FH Fulda absolviert. Mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen zu arbeiten und sie auf ihrem Lebensweg ein Stück weit begleiten zu dürfen, begeistert sie. In ihrer Freizeit betreibt sie gerne Yoga und liest viel. Als Naturmensch verbringt sie mit ihrem Hund Merle, der sie auch zu den Jugendlichen begleitet, gerne Zeit im Freien.

Als ihr erstes Projekt nimmt Heike Schreiner den Jugendraum in Steinach in Angriff, wobei eine Grundausstattung bereits vorhanden ist. Sobald der Jugendraum fertig gestellt ist, sind alle Interessenten herzlich dazu eingeladen sich bei einem Tag der offenen Tür umzuschauen und einen Eindruck vom neuen Jugendraum in Steinach zu gewinnen.

Erreichbar ist Heike Schreiner von Dienstag bis Samstag entweder über ihr Handy unter 0170/4695128 oder per E-Mail an heike.schreiner@projugend-kg.de.