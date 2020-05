Nüdlingen vor 1 Stunde

Gemeinderat

Nüdlingen: Neue Gesichter im Gemeinderat

Am Dienstagabend traf sich zum ersten Mal der Nüdlinger Gemeinderat in neuer Besetzung. Das Gremium entschied vor allem darüber, welche Ämter die Gemeinderatsmitglieder in Zukunft übernehmen werden.