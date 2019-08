Neue Ausstellung in der Hauer Galerie

Die neue Ausstellung bestückt Gudrun Hauer selbst. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie die Hauer`sche Galerie in der Postagentur in Bischofsheim. "Wünsche und Träume" nennt sie ihren aktuellen Bilderzyklus, in dem sie mit ganz unterschiedlichen Materialien und Herangehensweisen Bilder und Collagen fertigte. Die Liebe zur Natur ist der rote Faden durch die Bilder, die zum Träumen und Wünschen einladen.

Die Ausstellung eröffnet sie mit einer prächtigen bunten Blumenwiese, auf der sich eine Vielzahl von Insekten tummeln. "Denken wir dabei an den Wunsch nach sauberer Natur und den Traum, den viele Menschen zur Volksbefragung gebracht hat." Wünsche und Träume begleiten Menschen ein ganzes Leben und jeder Mensch habe seine eigenen Methoden, damit umzugehen. Nicht jeder Wunsch werde sich erfüllen lassen und bleibe somit vielleicht ein Leben lang ein Traum. Es gebe aber auch Wünsche, die sich erfüllen und deren Erfüllung leider ganz andere Ergebnisse bringe. "Ach wären sie doch ein Traum geblieben." Diese und viele weitere Gedanken und Gefühle hat Gudrun Hauer in ihren Bildern verarbeitet und thematisiert.

Sie hat den einzelnen Werken keine Namen oder Bezeichnungen gegeben. Vielmehr möchte sie den Betrachter anregen, seine eigenen Gedanken zu entwickeln und den eigenen Träumen und Wünschen nachzuhängen.

Gudrun Hauer ist Hobbymalerin. 2003 begann sie, die Malerei für sich zu entdecken - anfangs mit Aquarellbildern, später kamen Acryl und weitere Materialien hinzu. In mehreren Gemeinschaftsausstellungen in Bischofsheim, während des Stadtfestes und in der eigenen Galerie sowie im Bruder-Franz-Haus auf dem Kreuzberg, zeigte Gudrun Hauer in den vergangenen Jahren ihre Werke.

Entwicklung der Künstlerin

Die jetzige Ausstellung ist eine Einzelausstellung von Gudrun Hauer, in der sie auch ihre Entwicklung in der Anwendung weiterer Materialien zeigt. Insbesondere die Erstellung von Kunstwerken durch die Collage-Technik nimmt immer mehr Raum in ihrer Kunstausrichtung ein. Aus vielen Elementen gebildete Collagen geben den gewählten Themen teilweise völlig neue Aussagen.

Die Ausstellung ist bis Ende Oktober in der Hauer`schen Galerie in der Ludwigstraße 32 in Bischofsheim zu den folgenden Öffnungszeiten zu besichtigen: Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12 und von 14 bis 17.15 Uhr. Freitags von 8.30 bis 14 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.bem