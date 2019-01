Bad Kissingen vor 7 Stunden

Versorgung

Netzausfall in Bad Kissingen: Stromschwankungen in der ganzen Stadt

In 100 Haushalten in Garitz war am Samstagabend der Strom weg. Grund war eine Störung an einem Hochspannungskabel. Der Defekt führte zu Problemen im ganzen Stadtgebiet.