Nele Klauda gewinnt Malwettbewerb in Bad Kissingen

Nele Klauda hat den Malwettbewerb für das Ferien-Spaß-Programm der Stadtjugendarbeit gewonnen. Oberbürgermeister Kay Blankenburg gratulierte und überreichte ihr ihre Preise: Den Ferienpass und die kostenlose Teilnahme an allen Veranstaltungen der Stadt.

Der Malwettbewerb stand unter dem Motto der Stadtjugendarbeit "Mit Vollgas in die Zukunft".

Pedelecs, E-Bikes, Autos mit Elektroantrieb - die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Nicht zuletzt, weil das Thema Umwelt- und insbesondere der Klimaschutz an allgemeiner Bedeutung gewinnt. Verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit rückten diese beiden Themen nicht zuletzt durch die Friday-for-future-Initiative.

Dafür hatte Nele Klauda eine tolle Idee. Sie malte eine Art Flugmaschine mit Flügeln, die mithilfe eines Seifenblasenantriebs unterwegs ist. Damit überzeugte die Gymnasiastin auch die Jury des Wettbewerbs, Bad Kissingens Bürgerinnen und Bürger. Die konnten nämlich in verschiedenen Runden abstimmen und das Siegerbild küren.

Das seifenblasenbetriebene Fluggerät, dasvim Übrigen einen Roboter als Beifahrer zeigt, ziert nun das Cover des Jubiläumsprogrammhefts des Ferien-Spaß-Programms der Stadt Bad Kissingen zum 40. Bestehen. Mit einer Auflage von 3.500 Exemplaren ist dies für die Nachwuchskünstlerin Nele Klauda eine tolle Plattform. Über die Schule ist die Nachwuchskünstlerin auf die Idee gekommen, am den Wettbewerb teilzunehmen.

Zum 40. Geburtstag hat das Ferien-Spaß-Programm einige Neuigkeiten aufgelegt. "Wir fahren in den Freizeitpark Hansapark mit Übernachtung im Zeltpark an der Ostsee. Wir machen unsere Kanutour und einen Familienausflug in den Movie Park Germany in Bottrop. Das JuKuZ bietet wieder sehr viel Kreatives wie Basteln und noch mehr an", erklärte der Leiter für Jugend, Familie und Soziales, Philipp Pfülb.

Die Veranstaltungen des Ferien-Spaß-Programms können unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.degebucht werden. Anmeldeschluss ist der 16. Juli, danach startet die Restplatzbörse.

Der Ferienpass ist ab Montag, 8. Juli , im dritten Stock des Rathauses, Zimmer 23 erhältlich. Wer Zeit sparen möchte, kann den Ferienpass bereits online unter www.badkissingen.de - Stadt - Bildung und Soziales - Ferienmaßnahmen vorbestellen. Der Pass muss dann nur noch im Referat Jugend, Familie und Soziales im Rathaus abgeholt werden. Man muss nur noch ein Passbild mitbringen.