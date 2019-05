Naturerlebnispfad am Kreuzberg wird eröffnet

Der "Naturerlebnispfad am Kreuzberg" ist fertig und Zeugnis des großartigen ehrenamtlichen Engagements und Natur- und Umweltbewusstseins der Gemeinde und ihrer Bürger. Die Eröffnung und Einweihung des Naturerlebnispfads findet am Sonntag, 2. Juni, ab 10 Uhr im Festzelt "Der Berg ruft" in Sandberg statt. Um 10 Uhr findet ein Wortgottesdienst mit anschließender kirchlicher Segnung statt. Danach folgen Begrüßung und Ansprachen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Im Anschluss an den offiziellen Teil können die Besucher die vielen Stationen auf dem zirka 3,5 Kilometer langen Weg erleben. Am Wanderparkplatz Sandberg (gegenüber dem Festzelt) beginnt der Pfad mit einem Barfußpfad in Form eines "W" für die Walddörfer.