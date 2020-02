Natur besonders gesund erleben

Ein gemütlicher Waldspaziergang kann Stress abbauen und entspannen. Um wieder Kraft zu tanken, suchen immer mehr Menschen einen Ausgleich zu den immer höher werdenden Ansprüchen am Arbeitsplatz und auch im Privatleben. "Bad Bocklet hat hier in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Angebot geschaffen", sagt Kurdirektor Thomas Beck.

In seinem Ursprungsland Japan gehört Waldbaden schon lange zur präventiven Gesundheitsvorsorge. Waldbaden bedeutet den Wald mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen. Dazu gehören Übungen zu Achtsamkeit und Atemtechniken sowie Meditation, die den Aufenthalt im Wald begleiten. "Ab April diesen Jahres wird Waldbaden auch in Bad Bocklet angeboten", erklärt der Kurdirektor. Dafür wurde mit Susanne Reuß eine zertifizierte Kursleiterin engagiert. Der erste Termin ist am Dientag, 7. April.

Neben Waldbaden gibt es in Bad Bocklet bereits seit vier Jahren Kräuterwanderungen und Workshops, die passend zu den Jahreszeiten von Katja Reith angeboten werden. Gemeinsam mit der Bad Bockleterin lernen die Teilnehmer die heimische Kräuterwelt kennen und erhalten zahlreiche Tipps für ihre Hausapotheke.

Mit dem zertifizierten Gesundheitsführer Wolfgang Braun hat der Kurort Bad Bocklet einen weiteren Experten für das Zusammenspiel zwischen Natur und Gesundheit gefunden. Unter dem Motto "Bewegen - Entspannen - Begegnen" können Interessierte das nächste Mal am Dienstag, 3. März am Gesundheitswandern mit Wolfgang Braun teilnehmen. Dabei wird nicht nur gewandert, sondern gemeinsam Übungen für Koordination, Kraft und Ausdauer erklärt und durchgeführt.

Alle Termine zu den oben angebotenen Wanderungen und Führungen stehen auch im Veranstaltungskalender