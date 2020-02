Narren rocken den Faschingszug Ebenhausen

Reichlich Konfetti und Kamelle warfen die Narren, die zum 55-jährigen Bestehen des veranstaltenden Faschingsclubs Selbsthilfe Ebenhausen gekommen waren.

Die bunten und vereinzelt mit lauter Popmusik beschallten Wagen fuhren an den standhaft im leichten Regen ausharrenden Zuschauern vorbei. Viele hatten sich dem trüben Wetter zum Trotz bunt gekleidet und ließen sich von Sturmböen und Kälte nicht die fröhliche Stimmung vermiesen.

Besonders viele Akteure hatte heuer der TSV Ebenhausen auf die Straße geschickt, schließlich feiert er seinen 100. Geburtstag. Da tanzten die Jüngsten und selbst die - bei näherem Hinschauen doch jünger scheinenden - "Seniorinnen" erfreuten die Zuschauer am Straßenrand mit ihrem Rollatoren-Ballett. So dient der TSV mit seinen Aktiven nicht allein dem Sport, sondern sorgt selbstbewusst sogar für eine gewisse touristische Attraktion in Ebenhausen: "Alte Herren, junge Frauen, beim TSV gibt's viel zu schauen."

Den Untergang der Menschheit befürchtet dagegen die Blaskapelle Ebenhausen, die mit der Schließung des Landgasthofs Zum Hirschen ihr Vereinslokal verloren hat. Die Musikanten sind überzeugt: "Erst stirbt das Wirtshaus, dann der Mensch." Ähnlich kritisch blicken die australischen "Rauschpiloten" vom Poppenhausener Jugendtreff in die Zukunft und beweisen mit ihrem Umzugsmotto eindeutig, dass sie wirklich wissen, wovon sie reden: "Klima ist wie Bier, wenn es warm wird, ist es scheiße!" Die Pfersdorfer haben sogar schon ihre Entscheidung für den Notfall getroffen: Wenn es ihnen auf der Erde zu warm wird, ziehen sie einfach ins Weltall um.