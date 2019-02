Nachwuchsstar am Klavier

Ein ne.es Gesicht mit einem neuen, wenig bekannten Instrument. Die Staatsbad Philharmonie Kissingen, unter der Leitung von Burghard Toelke, hat seit Anfang Februar musikalische Verstärkung bekommen. Beim Abendkonzert in der Bad Kissinger Wandelhalle hatte die 25-jährige Setareh Shafii Tabatabai ihren ersten offiziellen Auftritt.

Aufgrund ihrer musikalischen Vielseitigkeit wird die junge Pianistin künftig unter anderem Klavier spielen und als zusätzliches Instrument ein Harmonium. Sie wird die in den Arrangements des Orchesters geschriebenen und bisher nicht besetzte Harmonium-Stimme intonieren und somit den Originalklang der großen Berliner Salonorchesterbesetzung wieder herstellen.

Die junge Pianistin ist ein Nachwuchsstar und hat bereits viele Preise - wie 2018 den 1. Preis beim "Val Tidone International Piano Competition Cat. D" oder 2016 den 1. Absoluten Preis beim "Roma International Piano Competition Cat. B" - gewonnen.

"Wir freuen uns, eine talentierte Nachwuchskünstlerin wie Setareh Shafii Tabatabai bei der Staatsbad Philharmonie Kissingen begrüßen zu dürfen und wünschen ihr für ihren Einstieg ins Orchester alles Gute und viele schöne musikalische und persönliche Erlebnisse in Bad Kissingen". Mit diesen Worten hieß Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, das neue Orchestermitglied willkommen.

"Die Entwicklung, dass sich erfolgreiche Nachwuchskünstler für die Staatsbad Philharmonie Kissingen entscheiden, unterstreicht die hohe Qualität des Orchesters", so Thormann weiter. Auch Burghard Toelke, Leiter der Staatsbad Philharmonie Kissingen, betonte: "Setareh Shafii Tabatabai beherrscht viele Tasteninstrumente, wie Klavier, Cembalo, Orgel oder Harmonium. Zudem komponiert sie und beherrscht das Partiturenspiel. Wir können stolz darauf sein, dass sich eine vielseitige Musikerin mit internationalem Format für die Staatsbad Philharmonie Kissingen entschieden hat." Die im Jahre 1993 in Teheran (Iran) geborene Pianistin begann bereits im Alter von drei Jahren mit der musikalischen Früherziehung und erhielt ab 1998 Klavier- und ab 2000 Geigenunterricht. Nach ihrem Abitur 2010 an der Musikschule in Teheran absolvierte Setareh Shafii Tabatabai ihr Bachelor-Studium im Klavier-Konzertfach an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Anschließend begann sie 2016 ihr Masterstudium im Klavier-Konzertfach. Zudem belegte sie zahlreiche Meisterkurse, unter anderem bei Prof. Igor Cognolato oder Prof. Ayami Ikeba. Ihre Konzerttätigkeit führte sie beispielsweise vom Zeitgenossen Festival in Rudaki Saal im Iran, über Klaviersoli bei der Oper "Hänsel und Gretel" in Teheran und beim "Filmmusik Live-Konzert" in Graz bis hin zum "Talent Music Summer Festival" in Italien. Setareh Shafii Tabatabai gewann zahlreiche internationale Preise, wie 2015 den Förderpreis mit höchster Punktzahl beim Martha Debelli Klavier Wettbewerb, 2016 den 1. Absoluten Preis beim "Roma International Piano Competition Kategorie B" und 2018 den 1. Preis beim "Val Tidone International Piano Competition Kategorie D".

Mit einem andalusischen Flamenco des spanischen Komponisten Isaac Albéniz gab sie beim Abendkonzert mit einem Klaviersolo einen fulminanten Einstand. Mit einen feinfühligen, prägnanten und temperamentvollen Spiel bezauberte sie die Zuhörer in der Wandelhalle und gab dabei eine gelungene Kostprobe ihres außergewöhnlichen Könnens. Mit einer unglaublichen Fingerfertigkeit ließ sie beim spanischen Tanz das Feuer Andalusiens erstehen und überzeugte als wunderbare Pianistin.

Man kann sie als gelungene Ergänzung des Klangkörpers bezeichnen, von der noch einiges zu erwarten sein wird. Tabatabai ist auf Bad Kissingen gespannt: "Von Herzen freue ich mich, bei der Staatsbad Philharmonie Kissingen unter der Leitung Burghard Toelke mitwirken zu dürfen. Seit längerer Zeit habe ich mir gewünscht, in einem Ensemble zu musizieren. Heute ist mein Traum in Erfüllung gegangen und ich bin sehr dankbar dafür."