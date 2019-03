Nachwuchsforscherinnen ausgezeichnet

Geraldine Beer und Josefa Kleinhenz, beide Schülerinnen der 12. Jahrgangsstufe des Jack Steinberger Gymnasiums, nahmen erfolgreich beim Regionalentscheid Jugend forscht in Würzburg in der Veranstaltungshalle der Firma va-Q-tec teil.

Kaffeemaschinen untersucht

Geraldine Beer wurde im Fachbereich Biologie mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Sie untersuchte im Labor der LS SE & Co. KG den mikrobiellen Status von verschiedenen Typen von Kaffeemaschinen. Sie wollte herausfinden, in welchem System am meisten Keime zu finden sind und welche Möglichkeiten es gibt, die Keimbelastung möglichst gering zu halten. Durch ihre Experimente fand sie heraus, dass in einem Vollautomaten am meisten Keime im Kaffeesatz zu finden sind. Insgesamt braucht sich jedoch kein Kaffeetrinker Gedanken über mit Kaffee aufgenommene Keime zu machen, da der aufgebrühte Kaffee in der Tasse auf Grund der hohen Temperaturen keine mikrobielle Belastung mehr aufweist. Ihre Untersuchungen zeigten auch, dass sich die Keimbelastungen in einer Kaffeemaschine durch eine regelmäßige Reinigung verringern lassen.

Josefa Kleinhenz erhielt den Sonderpreis für Nachwachsende Rohstoffe, der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V. gestiftet wurde. Josefa versuchte Kautschuk aus Löwenzahnpflanzen zu gewinnen.

Experimente mit Kautschuk

Sie isolierte Kautschuk aus den Wurzeln der in Russland verbreiteten Art Taraxakum kok-saghyz und aus der in Deutschland vorkommenden Art Taraxakum officinale. Sie stellte fest, dass aus der in Russland vorkommenden Art mehr Kautschuk extrahiert werden kann. Der so erhaltene Kautschuk könnte eine nachhaltige Alternative für den aus dem Kautschukbaum Hevea brasiliensis gewonnenen Kautschuk sein. Josefa erhielt mit ihren Experimenten im Schullabor ein aussagekräftiges Ergebnis. Schulleiter Markus Arneth und Betreuungslehrer Dr. Frank Orlik freuen sich mit den Schülerinnen über ihren Erfolg.