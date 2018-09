Nachwuchs steht in den Startlöchern

Am Samstag, 22. September feiert die Trachten- und Trachtentanzgruppe Ebenhausen e.V. mit einem Festabend ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund lädt der Verein um 19 Uhr in die Turnhalle Ebenhausen ein, wo den Besuchern neben musikalischer Unterhaltung durch die Gruppe "Hie und Hah" - den fränkischen Straßenmusikanten aus Waigolshausen - und dem Männergesangverein Ebenhausen auch Verschiedenes fürs Auge geboten wird: Es gibt selbstverständlich fränkische Tänze und Mundart zu sehen bzw. zu hören und außerdem macht die aktuelle Wanderausstellung des Bezirkes Unterfranken mit alten fränkischen Trachten Station in der Ebenhäuser Halle.

Entstanden ist der Trachtenverein im Jahr 1988 während der Vorbereitungen für die 1200-Jahr-Feier Ebenhausens unter der Federführung von Nordhild Albert. Damals wünschten sich die für den Festumzug Verantwortlichen, dass beim Zug zur Jubiläumsfeier auch einheimische Trachten mitlaufen sollten. So entstand aus dem losen Zusammenschluss einiger Frauen unter den Fittichen von Frau Albert ein zwar kleiner, aber äußert rühriger Verein mit derzeit ca. 40 Mitgliedern. Sie bieten eine Tanzgruppe für Erwachsene und mehrere Tanzgruppen für Kinder ab etwa vier Jahren an. Und natürlich gibt es die Trachtengruppe, die die einheimischen Trachten präsentiert und pflegt.

Großes Engagement zeigen insbesondere die beiden Töchter des 1. Vorsitzenden, Martin Mühleck, in der Jugendarbeit: Mit Bedacht über die Jahre herangeführt von Nordhild Albert betreuen Theresa Berchtold - zur Zeit in Babypause - und ihre jüngere Schwester Christina Schmitz zusammen mit Katrin Keßler die Kindertanzgruppen und lassen sich auch sonst sehr viel einfallen, um den Kindern etwas zu bieten und so den Nachwuchs für den Verein zu sichern. Das Angebot reicht von Spiele- und Filmabenden über Halloweenfeiern bis hin zum Sommerfest mit Kutschfahrt und Lagerfeuer und wird auch gerne von den Kindern aus Ebenhausen und Umgebung angenommen. Beispielsweise durch die Beteiligung am Ferienprogramm der Großgemeinde bleiben erfreulicherweise auch immer wieder Kinder aus Nachbargemeinden bei der Kindertanzgruppe hängen.

Kikeriki und Schwarzer Peter

In den Tanzstunden steht der Spaß im Vordergrund und so wird nicht nur getanzt, sondern es werden auch lustige Spiele veranstaltet. Das ist auch für die neunjährige Sina wichtig, die zusammen mit ihrer Freundin Caitlin zum Trachtentanz kam. "Es ist cool, mit den anderen zusammen zu tanzen und zu spielen", erzählt sie begeistert. Einstudiert werden so lustige Tänze wie "Kikeriki" und "Schwarzer Peter", aber auch Polonaise und der "Rhöner", den auch die Erwachsenen tanzen. Auch die schönen Trachten, hübsche Flechtfrisuren mit Blumenkranz im Haar gefallen den Mädchen und beim Festabend am Samstag werden die Kinder auch zu sehen sein.

Um immer wieder Neues an die Gruppen weitergeben zu können, hat die Leiterin Christina Schmitz auch schon an überregionalen Fortbildungen des Bayerischen Trachtenverbandes teilgenommen. Leider steht der langjährige musikalische Begleiter der Tänzer, Thomas Rupp, mit seinem Akkordeon der Trachtengruppe nicht mehr zur Verfügung, aber es könnte sich vielleicht für die Zukunft eine Lösung aus den Reihen seiner eigenen musikalischen Familie finden, erklärt der Vorsitzende Martin Mühleck mit einem verschmitzten Schmunzeln.