Nachwuchs-Retter der Bad Kissinger DLRG trainierten auf der Saale

Strömungslehre, Erste-Hilfe und Übungen mit dem Wurfsack standen im Programm des Jugend-Einsatz-Teams der Bad Kissinger DLRG. 13 Jugendliche und Ihre Ausbilder sind am frühen Morgen bei bestem Wetter mit zwei Booten in Bad Kissingen gestartet. Erster Zwischenstopp war der Dreiecksfelsen. Hier stand etwas Strömungslehre an und praktische Übungen mit dem Wurfsack. Die Aufgabe lautete, einem vorbei treibenden Boot ein Seil zuzuwerfen und es damit aus der Strömung zu ziehen.

Nächstes Ziel war Euerdorf. Hier waren die Arme schon etwas müde, aber die Stimmung weiterhin bestens. Auf den folgenden Kilometern bis Elfershausen übten die Jugendliche die Rettung eines Mannes -über-Bord und trainierten vor allem wieder ihre Armkraft.

In Elfershausen angekommen, wurden die Zelte aufgebaut und gegrillt. Ein Großteil der Kids hat die tolle Sommernacht genutzt und direkt unter dem Sternenhimmel übernachtet. Auch ein am frühen Morgen vorbeiziehender Regenschauer konnte die Naturfreunde nicht vertreiben. Nach dem gemeinsamen Frühstück ging es mit einer Erste-Hilfe-Übung weiter. Thema war hier die Bergung mit den Hilfsmitteln Stiffneck und Spineboard.

Danach ging es wieder auf das Wasser. Die Aufgabe lautete einen vermissten Kanufahrer zu finden und zu bergen. Das haben die Nachwuchs-Retter auch bravourös gemeistert. Zum Ausklang wurde, wie am Ende jeder Übung und jedes Einsatzes, das genutzte Material gemeinsam gesäubert, geordnet und verräumt. Alle waren am Ende des Wochenendes erschöpft, hatten aber viel gelernt und vor allem viel Spaß.