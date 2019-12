Nach 48 Jahren bei der VR-Bank geht Norbert Leitsch in Rente

Zum Jahresende geht Norbert Leitsch aus Modlos nach 48 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Leitsch, der am 1. August 1971 die Ausbildung in der damaligen Volksbank Brückenau begann, wurde vom Vorstandssprecher der Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen eG, Rainer Geis, in einer sehr persönlichen Abschiedsrede für seine verdienstvolle Tätigkeit gewürdigt.

Mit 14 Jahren begann Leitsch die Ausbildung zum Bankkaufmann, nach der Lehre und der Bundeswehrzeit ging er in die Geschäftsstelle Riedenberg und war dort bis 1997 der Ansprechpartner in allen Geldangelegenheiten: "Sie waren immer am Puls der Zeit und haben dieses Wissen auch gerne an unsere Kunden in den vielen Beratungsgesprächen weitergegeben!" Über all die Jahre hinweg habe der scheidende Mitarbeiter die Herausforderungen des Berufes angenommen: "Sie haben Seminare besucht, interne Schulungen mitgemacht, sich auf jedes neue Computersystem und jedes Beratungsmodell erfolgreich eingelassen!"

Am Puls der Zeit

Durch die Neuorganisation der damaligen Volksbank Bad Brückenau eG kam Leitsch in die Hauptstelle nach Bad Brückenau. Auch dort war sein Aufgabengebiet die Beratung und Geldanlagen-Betreuung der Kunden. Stets sei er am Puls der Zeit gewesen, die Kunden vertrauten über viele Generationen hinweg dem versierten Banker. Nur so sei es möglich gewesen, über viele Jahre hinweg überdurchschnittliche Erfolge im Kundengeschäft zu verzeichnen. "48 Jahre bei einem Arbeitgeber, das ist etwas Besonderes", dankte Vorstand Geis dem künftigen Rentner für seine Betriebstreue, seine hohe Einsatzbereitschaft und sein Mitdenken. Er wünsche dem Ehepaar Leitsch eine schöne gemeinsame Zeit und viel Gesundheit. blb