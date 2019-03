Mut machen mit Geschichten

Im Oktober fanden Autor Rainer Haak (71) und Ehefrau Angelika ihre neue Heimat in Bad Kissingen. Nach dem Auszug der zwei erwachsenen Kinder suchte das Paar den passenden Ort für einen Neubeginn. "Schreiben kann ich doch überall." Recht bald entschied sich das Paar für die fränkische Kurstadt mit ihrem breiten kulturellen Angebot und den vielen Wandermöglichkeiten. "Wenn es uns drängt, sind wir ja schnell im Norden."

Ortswechsel und Lebensumbrüche sind nicht neu für den Bestseller-Autor. Nach seinem Studium der evangelischen Theologie in Göttingen und Marburg war der gebürtige Hamburger die ersten zehn Jahre bis 1986 Gemeindepastor in Hamburg-Harburg, dann fünf Jahre bis 1990 Hamburger Jugendpastor, zuständig für 80 Kirchengemeinden.

Doch das gesprochene Wort als Seelsorger reichte dem Theologen nicht. Schon 1981 begann er, Kurzgeschichten zu verfassen. Ermutigt durch den Erfolg, ließ sich Haak schließlich 1990 aus dem Kirchendienst beurlauben, um - ab 1993 im niedersächsischen Lüneburg wohnhaft - nur noch als Schriftsteller seinen Lebensunterhalt zu verdienen. "Ich musste mich damals für eine Seite entscheiden", begründet der Theologe seinen Berufswechsel. "Das Schreiben wurde zu umfangreich."

Doch scheint dies nicht der alleinige Grund für Haaks Entscheidung gewesen zu sein. "Mit meinen Büchern erreiche ich mehr Menschen als in der Kirche", ergänzt er auf Nachfrage. Schaut man sich zudem seine in 30 Jahren erschienenen Lebenshilfe-Bücher an, offenbart sich ein weiterer Grund, wie sein "kleines freches, frommes Buch zum Schmunzeln" mit dem Titel "Gebete eines Clowns" (2006) schon im Titel vermuten lässt. Haak: "Die Kirche nimmt sich und den Glauben oft zu ernst. Dabei sollte man in der Kirche auch lachen. Alles andere wäre vertane Zeit."

Dabei ist Haak kein Mensch, der nur lachend durchs Leben geht. "Reines positives Denken ist von gestern." Wer nur positiv denkt, läuft leicht Gefahr, irgendwann in ein tiefes Loch zu fallen, warnt der frühere Pastor. Ein Beispiel sei der Tod des Partners. "Mit meinen Texten will ich den Menschen Mut machen und ihnen Lust aufs Leben geben." So hat sein Trostbuch "Auch im Abschied bleibt die Liebe" (2015) die Absicht, seinen Lesern auch angesichts unglücklicher Erlebnisse und Erfahrungen Mut zu geben, "trotzdem lustvoll weiterzuleben".

Dankbar sein

Ist Rainer Haak nun Theologe oder Schriftsteller? "In erster Linie bin ich Autor", sagt er. "Doch wenn man meine Bücher verstehen will, ist es nicht falsch, dahinter den Theologen zu sehen." Haak schreibt über Menschen, die ihn mit ihrer Lebenseinstellung beeindruckt haben, oder über eigene Lebenserfahrungen. "Viele Menschen haben verlernt, dankbar zu sein", nennt er als Beispiel. In einem Selbstversuch begann er mal bewusst, allabendlich vor dem Schlafengehen fünf Dinge zu suchen, für die er dankbar sein durfte. "Ich habe schnell gemerkt, wie gut dies mir tat."

Bis heute veröffentlichte Rainer Haak 500 Bände voller Mutmacher-Texte mit einer Gesamtauflage von fast zehn Millionen Exemplaren, übersetzt in zehn Sprachen, vereinzelt auf Lettisch oder sogar Koreanisch. Allein seine Wegweiser-Reihe "Für dich und mich" hat eine Auflage von 1,5 Millionen.

Erstmals ein Roman

Doch scheint dieser Erfolg dem 71-Jährigen noch nicht zu genügen. Haak: "Durch unseren Umzug nach Bad Kissingen hat sich arbeitsmäßig nichts geändert."

Die ersten Monate in der Kurstadt nutzte er deshalb zum Abschluss seines ersten Romans. Für den Autor, der bislang nur Kurzgeschichten erdacht hatte, war es eine neue Herausforderung, die Spannung der Handlung über 200 Seiten halten zu müssen. Noch will Rainer Haak nichts über den Inhalt seines neuen Buches verraten, da die Verhandlungen mit Verlagen erst beginnen. Nur so viel: "Es geht um die Frage, was ein Mensch braucht, um sich geborgen zu fühlen."