Musikalische Reise zur Partnerstadt

Unter dem Motto "Buongiorno Massa" grüßte das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen unter der musikalischen Leitung von Stadtmusikdirektor Bernd Hammer seine Freunde aus der italienischen Stadt Massa und brachte das musikalische Zusammengehörigkeitsgefühl und die Städtepartnerschaft zu Massa im Rahmen des regionalen Musikfestes "SaaleMusicum" in der Bad Kissinger Wandelhalle zum Ausdruck. Die Vielfalt der italienischen Musik, von der leichten Tarantella bis zu bekannten Liedern aus der italienischen Folklore , verquickt mit dem fulminanten Flair und der italienischen Mentalität, machten den besonderen Reiz des Konzertes aus. Bekannte Melodien und Welthits aus der südlichen Sonne Italiens standen im Gegensatz zu Melodien nördlich der Alpen. Den 38 jungen Musikern - davon 15 Mädchen - gelang der Spagat beide Musikwelten zu vereinen. Spielfreudig, voller Energie und Tatendrang, interpretierten sie ihre anspruchsvolle Konzertliteratur zur Freude der Zuhörer. Es ist immer wieder überwältigend, wie sich junge Menschen aus der Kurstadt und der Region, mit äußerster Disziplin in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter einreihen, Musikunterricht und Proben obenan stellen, um dann bei einem Konzert die Zuhörer zu begeistern. Bernd Hammer und seine Crew schafften es wieder, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Für die jungen Musiker, sicher kein außergewöhnliches Konzert. Rund 50 Auftritte haben sie im Jahr - und dennoch, jeder ihrer Auftritte ist bemerkenswert. Mit ihrer jugendlichen Frische und ihrem großen Engagement spielen sie sich immer in die Herzen der Zuhörer. So war dieses Konzert in der voll besetzten Wandelhalle für die Zuhörer wieder ein besonderer Leckerbissen.Die toskanische Stadt Massa erhebt sich auf einem Hügel über der Maremma-Ebene. Die Gegend ist reich an Bodenschätzen und wurde schon früh besiedelt. Das lässt sich an den mittelalterlichen Bauten erkennen, die das Stadtbild prägen. Obwohl Massa nicht direkt am Meer liegt, hat der Ort doch einen unvergleichlichen Charme, der den Besucher für sich einnimmt. Massa ist unterteilt in drei verschiedene Bereiche. Herz und Zentrum ist die mittelalterliche Altstadt. Hier befindet sich die Piazza Garibaldi, ein großer Platz, auf dem es täglich sehr turbulent zugeht. Rund um den Platz stehen historische Gebäude wie der Dom San Cerbone und der Palazzo del Podestà mit dem Museum für Archäologie . Von der Piazza aus gehen mehrere Gassen ab, die zahlreiche kleine Restaurants und Geschäfte beherbergen. Handwerker bieten hier ihre Waren an, italienischer Wein wird verkauft und typisch toskanisches Essen lädt zu Genießen ein. Massa ist nicht nur ein wundervolles Erlebnis, sondern auch die Partnerstadt Bad Kissingens.