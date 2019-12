Musikalische Reise durch den Advent

Vom traditionellen Adventskonzert in der sehr gut besetzten Pfarrkirche St. Kilian und Gefährten waren die Anwesenden sichtlich begeistert. Mit einer musikalischen Reise durch den Advent, voller Vielfalt, stimmte das Konzert vorzüglich auf das Weihnachtsfest ein. Volker Schäfer stellte die Nüdlinger Musikgruppen und Chöre dem Publikum vor, die nach ihren Auftritten regelrecht gefeiert wurden. Zunächst begrüßte er die "Los Bambinos", wie sich die Jüngsten der Nüdlinger Musikanten nennen. Unter Leitung von Christian Metz spielten sie die Melodien "Christmas Time", "Easy Baroque Suite" und "All I want for Christmas is my two front teeth".

Nach dem Musikanten-Nachwuchs zeigten die "Nüdlinger Spatzen", der Sänger-Nachwuchs der Chorgemeinschaft ihr stimmliches Können. Beide Gruppen wurden von Lena Ney geleitet und erhielten viel Beifall. Von den "Nüdlinger Spatzen" wurde unter anderem gesungen: "Wir sagen euch an den lieben Advent". Vorher wurde intoniert "Der Advent ist eine schöne Zeit". Den Schluss ihres Auftritts bildete das traditionelle Lied "O Jubel, oh Freude", bevor das Publikum die "Spatzen" mit dem verdienten Beifall belohnten.

Die Erwachsenen der Chorgemeinschaft stellten mit ihrer Formation "Die Frohsingers" die Symbolik des adventlichen Lichts als Thema heraus. Das folgende Stück mit dem Titel "Freude der Hirten" wurde von der Chorgemeinschaft Frohsinn unter der Leitung von Karin Kiesewetter intoniert.

Auf die Sängergruppen folgten Instrumentalstücke, zunächst durch die "Vollblechgruppe" der Nüdlinger Musikanten. Sie haben sich mit ihrem Können bereits im Umkreis von Nüdlingen einen Namen gemacht. Gespielt wurden "Carol of the Bells", das Arrangement "Londonderry Air" und "Have Yourself a Merry Little Christmas", ein amerikanischer Weihnachtsklassiker für ein Bläserensemble. Vollblech beendete seinen mit viel Beifall quittierten Auftritt mit dem bekannten Stück aus der "Eiskönigin". Als letzter Chor des Adventskonzertes wurde der international geprägte Folklorechor Nüdlingen-Bad Kissingen unter der Leitung von Dimitry Romanetsky begrüßt. Der Chor hat sich seit langer Zeit dem vielsprachigen Liedgut aus unterschiedlichen Kulturen verschrieben. Sein Programm begann er mit "The Babe in Bethlehem's manger laid", ein Lied, das die Geburt des Herrn im Stall zu Bethlehem besingt. Es folgte ein Weihnachtslied aus der Slowakei. Weitere Liedbeiträge waren "Was soll das bedeuten?", das bekannte Weihnachtslied "Adeste Fideles" (in deutscher Sprache "Oh kommet, ihr Gläubigen") und am Ende sang der Chor die Weihnachtshymne von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die weihnachtliche Stimmung hatte sich längst auf das Publikum übertragen, das jetzt zum Mitsingen aufgefordert wurde. Die Aufforderung "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit" wurde von allen begeistert gesungen.