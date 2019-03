Musikalische Reise auf die Grüne Insel

St. Patrick's Day - das ist in Irland der Feiertag, der die gesamte Insel von Nord nach Süd - jenseits aller Brexit-Überlegungen - in einen kollektiven grünen Taumel versetzt (und teilweise natürlich, aber das wird niemanden überraschen, auch in einen blauen). In Bad Kissingen gedenkt man des irischen Nationalheiligen sozusagen gebündelt: mit einem Doppelkonzert am Sonntag, 17. März, 19 Uhr, im "Rhön Adler" am Schönborn in Hausen. Doppelkonzert, weil gleich zwei Bands aufspielen werden, um das Publikum auf die Grüne Insel zu entführen.

Da ist zum einen das Quartett "ClanMakeNoise"". Nein, der Name hat nichts mit Krachmachen zu tun, auch wenn es durchaus mal laut werden kann. Sondern die Band leitet ihren Namen von dem berühmten Kloster Clonmacnoise am Shannon River ab. Der gebürtige Kissinger Carlo Hilsdorf (Guitar(s), Bouzouki, Low Whistle & Vocals), der heute in den "rolling hills" der Vorrhön lebt, musiziert zusammen mit Rainer Nürnberger (Fiddle), Michael Bauer (Whistles & Vocals) und Jochen Wirsing, der auf die ziegenfellbespannte Bodhrán haut. Sie haben sich ganz dem Celtic Folk verschrieben und heizen dem Publikum ordentlich mit irischen Jigs & Reels sowie Eigenkompositionen im keltischen Stil ein.

Aber nicht nur Rasantes, sondern auch seltener gehörtes Liedgut und bekannte Balladen in neuen und überraschenden Arrangements nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise zur Grünen Insel.

Black Bird Project

Das "Black Bird Project - Folk aus Irland und dem Rest der Welt" ist der zweite Gastgeber. Die Beteiligten sind Susanne (Gesang, Flöten) und Daniel Schlössinger(Gitarre, Bodhran, Gesang) von der Bad Neustädter Band "Whistling to the bird" und Christian Hartung (Geige, Akkordeon, Gesang) von der Würzburger "Black Velvet Band". Wie bei ihren Hauptbands steht der Irish Folk im Mittelpunkt, doch auch Stücke aus Schottland, England, Norwegen, Schweden, Amerika und natürlich Deutschland haben im Repertoire ihren Platz.

Dabei gibt's gefühlvolle Balladen und Instrumentalstücke genauso zu hören wie schnelle irische Tänze und "Mitmachlieder".