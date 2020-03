Musikalische Früherziehung bei der Blaskapelle

Deswegen bietet der Ebenhäuser Musikverein seit September sogar zwei Gruppen für musikalische Früherziehung an.

Dort werden Kinder im Alter von ungefähr vier bis sechs Jahren spielerisch auf die instrumentale Ausbildung vorbereitet. In zwei Kleingruppen von je sechs Kindern vermittelt Ausbilderin Veronika Richler musikalische Grundbegriffe. Dabei stehen Improvisation und Spaß im Vordergrund. "Bisher haben wir uns mit den Elementen Erde, Luft und Feuer beschäftigt und hoffen, bald zum Element Wasser zu kommen. Wir arbeiten sehr viel mit Bewegung und Rhythmus, Noten gibt es bei uns nur in Form der großen "Elefantennote", erläutert Richler.

Begeisterung hat das Thema "Dschungel" bei den Kindern ausgelöst, und seitdem eine afrikanische Trommel in der Stunde eingesetzt wird, ist sie immer umlagert. Der fünfjährige Erik hat auch an den Bongos und der Triangel Freude, wohingegen die gleichaltrige Emma lachend meint: "Krach machen macht am meisten Spaß."

Musikalische Grundlagen

Wenn die Kleinen nach der musikalischen Früherziehung weitermachen wollen, dann können sie dies direkt anschließend in der Flötengruppe der Blaskapelle tun. Dort erlernen sie, meist in der ersten Klasse, ein Jahr lang bei Anika Brand die musikalischen Grundlagen, wie das Notenlesen sowie ein grundlegendes Verständnis für Musik. Bemerkenswert ist hier, dass die beiden Ausbilderinnen Veronika Richler und Anika Brand Eigengewächse der Blaskapelle Ebenhausen sind und hier ihre musikalischen Wurzeln haben.

Nach einem Jahr Flötenunterricht, ungefähr in der 2. Klasse, beginnen die Kinder mit dem Erlernen ihres Lieblingsinstrumentes im Einzelunterricht. Wer soweit gekommen ist, kann dann auch schon bald bei den "Notenkillern", der Nachwuchskapelle der Ebenhäuser Musiker, mitspielen.

Die nächste Möglichkeit, die Kinder wie auch ihre erwachsenen Vorbilder live zu erleben, besteht beim Konzert der Blaskapelle Ebenhausen am 18. April in der Turnhalle.