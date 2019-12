Musik zum Innehalten

Anhaltender Schlussapplaus und stehende Ovationen waren die Belohnung für alle Musiker und Musikerinnen beim diesjährigen Adventskonzert des Gesangvereins Arnshausen in der Pfarrkirche. Die musikalische Stunde lud dazu ein, zur Ruhe zu kommen in der oft hektischen, lauten Adventszeit. Und so stimmte Vorsitzender Peter Binsteiner die Gäste bereits bei der Begrüßung auf dieses besondere Geschenk der Mitwirkenden ein, die ihre Zeit und ihr musikalisches Können verschenken. Von A (llegro) bis Z(ion) war eine breite Klangfülle geboten. Denn nach dem fanfarenartigen "Machet die Tore weit" des Chores, unter Leitung von Ewald Müller, leitete Anne Rustler gefühlvoll mit dem Allegro Moderato an der Orgel über zu Martins Stubenmusik, welche mit Zither, Bass und Gitarre etwas alpenländisches Flair herbeizauberte. Danach stimmten die Arnshäuser Musikanten den berühmten Kanon von Pachelbel an, der sofort zu Herz ging. Die Texte der Chorstücke erschlossen sich im Nachklang in der Stille: "Maria durch ein Dornwald ging", "Wieder naht der heil'ge Stern" und "Neigt sich's Jahr adventlich".

Die Akkordeongruppe unter Leitung von Michael Lukaszczyk zeigte besonders mit dem Stück "You raise me up", das auch modernes Liedgut seinen Platz findet. Speziell für dieses Konzert hatte sich, unter Leitung von Lisa Kröber, ein Ensemble innerhalb des Chores zusammengefunden, das mit Verstärkung von befreundeten Sängern sich mit Erfolg an "The sound of silence" wagte und mit dem Spiritual "This little light of mine" Impulse setzen konnte.

Marie Dacho trug zwischendurch Texte von Personen aus der Weihnachtsgeschichte vor, die zum Nachdenken anregten. Gemeindereferentin Regina Bühner bedankte sich am Ende des Konzerts bei allen Mitwirkenden in persönlichen Worten und erinnerte an den Spendenaufruf des Vorsitzenden für die Weihnachtshilfe der Saalezeitung am Anfang. Und sie lud ein zum gemeinsamen Verweilen nach dem Konzert bei Glühwein und Bratwurst. Beim Schlusslied "Tochter Zion" ertönten nochmals die Orgel und die vielen Stimmen der Zuhörer und Mitwirkenden, die aus vollem Herzen mitsangen. Über die Spendenaktion zugunsten der Weihnachtshilfe der Saale Zeitung berichten wir in unserer Ausgabe vom Dienstag.