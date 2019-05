Musik und gute Laune mit den Nüdlinger Musikanten

Die sehr zahlreichen Besucher des traditionellen Maifestes der Nüdlinger Musikanten freuten sich über das anfangs schöne Frühlingswetter und genossen die angebotenen Speisen und Getränke. Als sich später die Sonne zeitweise hinter den Wolken versteckte, reichte die Wärme zum Sitzen im Freien. Musikalische Vielfalt brachte das Publikum in Stimmung.

Zunächst zeigten die Gastgeber, die Nüdlinger Musikanten, die Vielfalt ihres Repertoires. Danach dirigierte Christian Metz sein Nachwuchsorchester, die "Los Bambinos" und dann beeindruckten die Freunde von der Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz mit ihrem Können. Dirigiert wurden sie von Timo-Jan Deen, einem wahren "Musik-Profi". Die fröhliche Geselligkeit, die den Auftakt des Wonnemonats prägte, setzte sich bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen fort. Mit einer großen Auswahl an Spielmöglichkeiten aus dem "Spielmobil-Anhänger" kam bei den Kindern keine Langeweile auf. Am Ende freute sich nicht nur Michael Grom, der Kassier der Nüdlinger Musikanten, über den erkennbar großen finanziellen Erfolg. Auch die Vorsitzende Anke Stollberger hatte zusammen mit den fleißigen Helferinnen und Helfern das sichere Gefühl, dass sich in diesem Jahr ihr Einsatz besonders gelohnt hat.