Museumsgasthaus unter Wasser

"Das Wasser ist draußen aus der Lampe getropft", erzählt der Vorsitzende des Nüdlinger Heimatvereins, Werner Herterich, und blickt dabei ungläubig zur feuchten Decke des Gastraums im Museumsgasthaus "Stern". Mit draußen meint er den Eingangsbereich des denkmalgeschützten Gebäudes mitten im Ort, wo eine Fachfirma bereits die Lehm- und Strohfüllung zwischen den Balken entfernt hat. Und auch die Deckenverkleidung im Gastraum ist abmontiert, um die Decke und Wände trocken zu legen. Überall laufen riesige Trockengeräte, es riecht modrig. Die Museumsgaststätte, die der Gemeinde gehört und der Heimatverein gemietet hat, hat einen Wasserschaden.

Ganz oben unterm Dach sei eine Wasserleitung geplatzt und das Wasser war bis unten durchgelaufen, berichtet Herterich, der sich mit seinem Stellvertreter Peter Brust die momentane Lage vor Ort ansieht. "Am Freitag, 25. Januar war hier noch eine Veranstaltung und als am Dienstag danach jemand kam, um Reste abzuholen, stand der Eingang schon unter Wasser und es hat von der Decke getropft", erinnert sich Brust.

Jähes Urlaubsende

Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) hat die Mail vom Wasserschaden im Urlaub erreicht, "da war der Urlaub gleich zu ende", sagt er auf Nachfrage der Zeitung. Das Gebäude sei komplett durchfeuchtet. Man habe sofort in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Primäres Ziel sei jetzt erst einmal: "Wir müssen das Gebäude trocken kriegen". Wielange das dauert, könne niemand sagen. Es sei schließlich kein Betongebäude, sondern ein sehr altes Gebäude mit Lehmwänden und die Kälte tut ihr übriges. Im Juli wäre die Trockenlegung leichter gewesen. Aber: "Das war einfach Pech, anders kann man es nicht sagen", bedauert Hofmann die Situation.

In der Wohnung ganz oben unterm Dach habe eine Wasserleitung ein kleines Loch gehabt. Die Flüchtlinge, die darunter im ersten Stock gewohnt haben, sind im Frühjahr 2018 ausgezogen. Seitdem stehen die Wohnungen leer, sodass zunächst niemand den Wasserschaden bemerkt hat. Im Jahr 2015 waren die Wohnungen für die Flüchtlinge lediglich optisch hergerichtet worden, "die Leitungen und die Elektrik sind alt", bestätigt Hofmann.

Wunsch nach umfassender Sanierung

Jetzt wo das Gebäude sowieso eine Baustelle ist, hoffen die Vorsitzenden des Heimatvereins auf eine Generalsanierung. Die Wunschliste ist lang, reicht von neuen Heizungsrohren und Fenstern über den Austausch der Elektrik bis hin zu einer Dämmung der Wände, "da zieht es überall durch", so Herterich. Und wenn man schon dabei sei, könnte man auch über einen größeren Durchbruch zum Nebenraum nachdenken, regt Brust an. Die Mitglieder wären jederzeit bereit, mit anzupacken, versichern die beiden, natürlich nur soweit es vom Denkmalschutz genehmigt wird. "Wir müssen erst mal hören, was der Denkmalschutz sagt", meint Herterich.

Wie und wie viel dann im "Stern" gemacht wird, das entscheiden die Gemeinderäte. "Jetzt müssen wir das Gebäude erst mal trocken kriegen und dann schaut sich das ein Statiker an", erläutert Bürgermeister Hofmann die weitere Vorgehensweise. Der Denkmalschutz wolle stets so viel wie möglich erhalten, das sei klar. Inwiefern sich das Amt finanziell beteiligt sei noch nicht besprochen worden.

Ausweichquartier Alte Schule

Werner Herterich weiß: "Lehm ist gut für Allergiker, aber auch zeitaufwendig und teuer." Daher glaubt er, dass es eine ganze Weile dauern wird, bis der Verein den "Stern" wieder nutzen kann. "Ich fürchte, das könnte sogar zum Hoffest im August schwierig werden", so Herterich. Bis dahin können sie die Alte Schule nutzen. Dort findet am Donnerstag, 28. Februar, dann auch der Altweiberfasching des Heimatvereins statt. "Wir überlegen schon, wie wir das gestalten können, denn so urig wie im 'Stern' ist die Atmosphäre dort natürlich nicht", sagt Brust. Und natürlich seien Veranstaltungen dort ein großer Mehraufwand, weil "wir alles hinschleppen müssen". Aber die Mitglieder haben bereits einige Ideen, wie die Party auch dort gut wird. "Wir nutzen auf alle Fälle die vorhandene Bar, trennen den Raum eventuell ab, verdunkeln und arbeiten mit Beleuchtung", verrät Brust. Los geht's am Altweiberfasching um 19 Uhr mit DJ Double S.

Auch am Rosenmontag, 4. März findet der Kinderfasching des Nüdlinger Heimatvereins in der alten Schule statt. Beginn ist um 14 Uhr. Im Anschluss geht es direkt weiter für die Erwachsenen mit DJ Joker. Und auch der Starkbierabend des Vereins am Samstag, 30. März wird in die alten Schule verlegt. Veranstaltungen streichen ist keine Option!