In der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung informierten Hans Zenk (Kirchenverwaltung ) und Stadtpfarrer P. Markus Reis über den Stand der Kirchensanierung. So wurde mitgeteilt, dass an den Fenstergesimsen des Kirchenschiffes Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Hans Zenk erklärte zudem, dass nun ...