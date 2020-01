Im Rahmen der jüngsten Sitzung vergab der Stadtrat die Arbeiten für den Brückenbau. Der Steg am Musikschulweg befindet sich in einem schlechten Zustand. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind sowohl die Auflage, als auch das Fundament und das Geländer so sanierungsbedürftig, dass man sich zu einem Ne...