Mitgliederzahl stagniert

Auch im Jahr 2018 hat sich der Ortsclub wieder großen Herausforderungen gestellt. Dabei stagniert die Mitgliederzahl, berichtete der Vorsitzende des ADAC Ortsclubs Bad Kissingen, Jürgen Müller, in der Jahreshauptversammlung. Laut Müller sind derzeit 90 Mitglieder im Club gemeldet. Dennoch sei es zunehmend schwieriger, für Veranstaltungen genügend Helfer zu finden.

Die monatlichen Clubabende, die mit Themen der Verkehrssicherheit, einer Wanderung und

Stammtischen bestückt waren, fanden großen Anklang. Nach wie vor müsse es höchste Priorität haben, neue Wege zu erschließen, um Mitglieder zu gewinnen.

Der Vorsitzende dankte allen Unterstützern und würdigte insbesondere das Engagement der Familie Muth für die Instandhaltung und Pflege der clubeigenen Hütte im Schmalwassertal sowie von Ehrenmitglied Christa Nürnberger für ihren unermüdlichen Einsatz.

Schatzmeister Jürgen Eichholz gab einen Abriss über die Ein- und Ausgaben und bemerkte dabei, dass der Ortsclub sehr sparsam haushalte.

Als Sportleiter bedankte sich Heinrich Muth bei allen Helfern, die das Automobilturnier möglich gemacht hatten, denn darin stecke unglaublich viel Arbeit. 2018 war nur noch ein Sportfahrer aktiv, insgesamt lassen die Teilnehmerzahlen nach, so dass sich der Ortsclub entschieden habe, 2019 kein Automobilturnier zu organisieren.

Als Hüttenwart berichtete Muth, dass rund um die Hütte die Wege von Dornenbüschen und Gestrüpp befreit, das Gras mehrfach gemäht, sowie kleinere Reparaturen ausgeführt wurden. Regelmäßige Kontrollfahrten begünstigten, dass Schäden zeitnah repariert werden konnten. Mit Michael Nürnberger konnte eine tatkräftige Unterstützung gefunden werden. Muth erklärte, dass er sich über die Mithilfe von Clubmitgliedern für die anstehenden Arbeiten im Wald und um die Hütte 2019 weiterhin freuen würde.

Verkehrsreferent Jürgen Eichholz erläuterte, dass laut ADAC in Bayern derzeit 25 490 Kilometer Baustellen auf Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen zu finden seien. Auch kam die Anbindung Bad Kissingens über eine Ortsumgehung von Nüdlingen zur A 71 zur Sprache. In Abwesenheit des Jugendleiters Fabian Müller verlas der Vorsitzende dessen Bericht.

Beim Jugendfahrradturnier, das der Verkehrserziehung diene, starteten 2018 29 junge Biker. Die Verkehrssicherheit der Fahrräder selbst ist deutlich besser geworden, allerdings tun sich gerade die jüngeren Jungen und Mädchen schwer, die Aufgaben des Parcours zu bewältigen. Der Wettkampfcharakter, der durch die Streichung der höheren Meisterschaften durch den ADAC Deutschland weggefallen sei, soll 2019 durch eine offene Stadtmeisterschaft wiederbelebt werden.

Ehrungen

Da vom Regionalclub Nord kein Vertreter zur Jahreshauptversammlung geschickt werden konnte, übernahmen Jürgen Müller und Gaby Nürnberger die Ehrung von Mitgliedern.

Für langjährige Mitgliedschaft im ADAC wurden mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet: für 40 Jahre Branko Cohilj-Benegar, Joachim Geiger und Jürgen Eichholz und für 50 Jahre Heidi Vormwald. Leider konnten nicht alle ihre Ehrung persönlich in Empfang nehmen. Müller gab einen kurzen Abriss über die Aktivitäten des Clubs 2019. So ist neben den regelmäßigen Clubabenden mit Verkehrsthemen, auch Kegeln, eine Wanderung ins Grüne und eine Besichtigung der Feuerwache Bad Kissingen geplant. Abgerundet wird das Programm durch das Fahrradturnier, einer geplanten Bildersuchfahrt und das vorweihnachtliche Beisammensein mit Sportlerehrung.

Christa Nürnberger berichtete vom ADAC Prüfdienst. Obwohl in diesem Jahr der Prüfdienst am Rosenmontag und Faschingsdienstag in Bad Kissingen weilte, konnte beobachtet werden, dass deutlich mehr Kraftfahrer ihre Fahrzeuge überprüfen ließen.