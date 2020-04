"Mit Tradition in die Zukunft - 2022 - 1250 Jahre Nüdlingen": Mit Tradition in die Zukunft, so lautet das Motto der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde Nüdlingen, das im Jahr 2022 ansteht. "Das Dorfjubiläum kommt mit großen Schritten auf uns zu!", so der Jugendbeauftragte Klaus Beck, der auch im Orga-Team für dieses Event ist. Das Orga-Team hat sich bereits schon zweimal getroffen.

Ideensammlung

Es gibt schon eine große Ideensammlung für verschiedene Events über das ganze Jahr 2022 verteilt. Zusätzlich soll es aber auch ein großes Highlight an einem Wochenende geben. Und hier möchte Beck als Jugendbeauftragter gerne alle Jugendlichen/jungen Erwachsenen aus Nüdlingen und Haard mit einbinden. Mit Tradition in die Zukunft, "und die Zukunft sind nun einmal die jungen Menschen in unserer Gemeinde", so Beck. Deshalb möchte er speziell diese Zielgruppe mit einbinden und bittet um Vorschläge für Bands, DJs etc. für den Freitagabend. Denn schließlich ist dieses Fest für alle, und der Freitagabend sollte speziell für die Youngsters sein.

"Und hier bitte auch mal keine Angst vor große Namen haben. Wenn wir Acts buchen wollen, die bundesweit bekannt sind, müssen wir schon jetzt handeln", so der Jugendbeauftragte. Vorschläge können unter folgender Mail-Adresse Klaus-beck@web.de oder unter Tel.: 0971/785 19 84 unter dem Stichwort: "1250 Jahre Nüdlingen - Highlight am Freitag" abgegeben werden. red