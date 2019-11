Ist in Unterfranken ein Katzenhasser unterwegs, der die Tiere absichtlich verletzt? Laut Angaben der Hammelburger Polizei hat am Montagmittag (18. November 2019) ein Unbekannter in Wartmannsrother Ortsteil Schwärzelbach (Kreis Bad Kissingen) eine Katze mit einem Luftgewehr angeschossen. Bereits am Freitag ist es unweit des Tatorts zu einem ähnlichen Fall gekommen.

Wartmannsroth: Katze angeschossen - Arzt entfernt Projektil