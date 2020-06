Mit Kleidung dem Bad Kissinger Rotkreuz-Laden helfen

Entstanden seui die Idee während der vergangenen Personalversammlung, sagt der stellvertretene Personalratsvorsitzende der Sparkasse Bad Kissingen Stefan Hollweck. Denn Vorstand und Personalrat waren sich schnell darüber einig, das Bayerische Rote Kreuz auch im Jahr 2020 auf vielfältige Weise zu unterstützen. Neben Geldspenden wurde im Kreise der Sparkassenmitarbeiter eine große Kleiderspende organisiert, wie das Bayerisches Rote Kreuz in einer Pressemeldung informiert. Das Vorstandsmitglied Michael Rendl, der auch Schatzmeister des Bayerischen Roten Kreuz Kreisverband Bad Kissingen ist, übergab mit Stefan Hollweck vor dem Rotkreuz-Laden in Bad Kissingen die Kleidersammlung in 40 prall gefüllten Kleidersäcken.

Robert Weber, Leiter der Servicestelle Ehrenamt sagte, dass Kleidersammlungen von je her schon immer zu den Aufgaben des Bayerischen Roten Kreuzes gehörte. "Wir benötigen ständig gebrauchte und gut erhaltene Kleidungsstücke für unseren Rotkreuzladen", ergänzt Alexander Kretz, stellvertretender Geschäftsführer des Kreisverbandes Bad Kissingen.

"Das ist gewissermaßen Mode von Mensch zu Mensch", erklärt Michael Rendl. "Die Wiederverwendung aussortierter hochwertiger Kleidung in der Region trägt dazu bei, wertvolle Rohstoffe einzusparen. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit." Augenzwinkernd fügte er hinzu, dass der freiwerdende Platz in den Kleiderschränken auch wieder eine Chance für den örtlichen Handel darstelle.

Alexander Kretz erklärte, dass nicht nur bedürftigen Menschen geholfen werden, indem sie preisgünstig die Ware erwerben können. Mit den Erlösen aus dem Verkauf der gebrauchten Kleidung würden zu 100 Prozent weitere soziale Projekte und Dienstleistungen des Bayerischen Roten Kreuzes satzungsgemäß finanziert.

Der Rotkreuzladen in Bad Kissingen, Am Steingraben 6, ist nach Lockerung der Corona-Regeln nunmehr wieder für die Kunden geöffnet. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 15.30 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr.