Mit dem Fahrrad bis nach Coburg

Zum 16. Mal trafen sich Radler in Frauenroth um an der Fahrradwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Burkardroth teilzunehmen. Organisator war auch in diesem Jahr wieder Siggi Eyrich, der sich freute, 70 Radler begrüßen zu dürfen, welche zu 85 Prozent aus Stammgästen bestanden.

In diesem Jahr führte die Strecke über Bad Bocklet, Bad Neustadt, Heldburg, Bad Colberg nach Coburg. Die Wallfahrt stand unter dem Motto "Komm wir ziehen in den Frieden", ein Auftrag der in der heutigen Zeit mehr denn je Gehör finden muss.

Das Seelsorger-Team Ingrid Edelmann und Monika Knauer eröffneten die 1.Station mit dem gleichnamigen Lied von Udo Lindenberg: "Komm wir ziehen in den Frieden, wir sind mehr als du glaubst....."

Bis zur Mittagspause in der Therme Bad Königshofen lief alles reibungslos. Danach allerdings war bedingt durch Materialermüdung, einem leeren Akku und dem straffen Zeitplan einige

Änderungen der Route und den Stationen nötig. Doch zum Schluss kamen alle Radler pünktlich nach mehr als 100 Kilometern am Ziel in Rödental an. Und es konnte Quartier, im Gasthaus Grosch, bezogen werden.

Weltbeste Wallfahrtskapelle

Nach einer Stärkung beim Abendessen klang der Abend mit Musik der "weltbesten zusammengewürfelten Wallfahrtskapelle " und Peter dem Ziehharmonikaspieler aus. So mancher konnte dabei vergessen, dass es am nächsten Morgen wieder auf den Sattel ging. Denn auch als E-Biker muss man sich bewusst sein, dass über 100 Kilometer nicht ohne Vorbereitung so einfach zu fahren sind.

Am frühen Sonntagmorgen ging es wieder Richtung Heimat, über Schloss Tambach zur 3.Station der "Ursula Kapelle" bei Alsleben. Dort zog die Gruppe angeführt von der Wallfahrtskapelle ein, um einen Wortgottesdienst zu feiern. Weiter nach Bad Königshofen, Merkershausen, Großbardorf führte die Fahrt nach Maria Bildhausen zur 4. Station. Auch in diesem Jahr war die Kollekte für die Kinderpatenschaften in Indien und Afrika der Heinrich-Hackenberg Stiftung bestimmt. Monika Knauer berichtet, dass sie im November in Indien eine der Stiftungen besuchen wird. Das gespendete Geld, welches den Patenschaftsbeitrag übersteigt, wird sie als Spende für ein Waisenhaus übergeben.

Wie geplant trafen die Wallfahrer nach mehr als 200 Kilometern, schweren Beinen und so manchem schmerzenden Hinterteil wieder an ihrem Ausgangspunkt in Frauenroth ein.

Siggi Eyrich bedankte sich für die gegenseitige Rücksichtnahme, die in einer Radgruppe be-

stehend aus der Mehrzahl von E-Biker und einer Minderheit von "echten Biker" nötig ist.

Besonderer Dank ging auch an die gelben Fahrradengel, die sich um die Liegenbleiber und Verirrten gekümmert haben, sowie dem Seelsorge-Team für die Vorbereitung und Gestaltung der 5. Stationen. Nicht zu vergessen sind die beiden Begleitfahrzeuge, welche das Gepäck befördern und bei jeder Rast schon mit Getränken gewartet haben. Ohne sie alle wäre diese und die kommenden Wallfahrten nicht möglich.

Für das nächste Jahr steht das Ziel auch schon wieder fest. Soviel sei dazu nur gesagt : "In die

Stadt geht es nicht mehr". Für einen echten Rhöner ist das nichts, im nächsten Jahr wird es

wieder ländlicher. red