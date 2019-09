Frauenroth vor 30 Minuten

Auftaktveranstaltung

Mit dem Bus zum Minnekonzert nach Frauenroth

Zum Konzert mit der Capella Antiqua Bambergensis in der Klosterkirche Frauenroth am Samstag, 21. September, bietet der Heimatverein Botenlauben eine Busfahrt an. Abfahrt um 17.15 Uhr am Dorfplatz Reiterswiesen.