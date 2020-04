Mit Auto in Vorgarten gerast: Betrunkener Mann (27) bedroht und bespuckt Polizisten

Ein betrunkener Autofahrer hat in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) am Freitagabend (17. April 2020) einen Verkehrsunfall gebaut und anschließend versucht zu flüchten. Ein Anwohner hatte sich bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass ein VW Passat in der Bonifatiusstraße mit hoher Geschwindigkeit in den Vorgarten eines anliegenden Grundstücks gefahren sei.

Wie die Polizei berichtet, stieg der Fahrer anschließend aus seinem Pkw und flüchtete. Passanten verfolgten den Mann. Zwei Querstraßen weiter wurde der Flüchtige laut Polizei dann durch die eingesetzten Streifen gestellt.

Aggressives Verhalten: Polizisten bedroht und bespuckt

Gegenüber den Beamten verhielt sich der 27-jährige Fahrer sehr aggressiv, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Er bedrohte und beleidigte die Streifenbesatzungen mehrfach. Die Polizisten brachten den Mann daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Hierbei spuckte der Fahrer laut Polizei mehrfach in Richtung der Passanten und Polizeibeamten. Diese zogen dem Verdächtigen daher eine Spuckschutzmaske auf.

Der beschädigte Passat wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Kleingarten geborgen. Den 27-Jährigen brachten die Polizisten zur Dienststelle. Dort führten sie einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab laut Polizei einen Wert über 1,10 Promille, weshalb der Fahrer anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt und zur Entziehung der Fahrerlaubnis an diese weitergeleitet. Der 27-Jährige verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung auf der Dienststelle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung.

Lesen Sie auch: Mann (19) zieht mit Minigolf-Schläger durch Stadt - und verletzt Fußgänger