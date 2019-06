Minigolfen in den Ferien

Zu den Aufgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen zählt es auch, Ferienangebote für Schüler anzubieten. Da es in den diesjährigen Pfingstferien mit dem Wetter gut aussah, plante die Jugendsozialarbeiterin der Anton-Kliegl-Mittelschule Bad Kissingen, Ann-Kathrin Schmidt einen Ausflug zum Minigolfen. So ging es für ausgewählte Schüler der fünften Jahrgangsstufe mit dem Linienbus nach Bad Bocklet und zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigten die Schüler immer mehr Geschick und brachten den Ball mit viel Konzentration ins Loch. Durch dieses Angebot wurden spielerisch die Konzentrationsfähigkeit sowie das Feingefühl gestärkt. Außerdem lernten die Schüler, mit schlechten Schlägen umzugehen und Fehler zu akzeptieren. Dies zeigte sich besonders darin, dass manche, obwohl sie schon schon nach kurzer Zeit aufgeben wollten, es trotzdem durchgezogen haben und auch Erfolge mit nur einem Schlag erzielen konnten.