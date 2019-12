Michl auf der Leinwand

Kabarettist Michl Müller wird am Samstag, 7. Dezember, in der Erlöserkirche Bad Kissingen per Videostream als Gastsolist bei der Kissingers Gospel-Weihnacht dabei sein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Für Samstag Abend hat sich der bundesweit bekannte Kabarettist Michl Müller aus Garitz mit den Kissingers zusammengetan und schaltet sich per Videostream beim Konzert dazu. Er stellt sein neues Lied "Es ist Weinachde" gemeinsam mit den Kissingers vor. Die Kissingers singen live dazu die Chorbegleitung im Konzert. Auch die Kissinger Gospelkids sind mit dabei und singen ebenfalls ihr Lied, das sie mit Michl Müller aufgenommen haben. Karten gibt es im Modehaus Ludewig im Vorverkauf am Samstag noch bis 17 Uhr. Restkarten sind dann an der Abendkasse erhältlich. Es ist freie Platzwahl. Das Konzert wird innerhalb der Kirche über eine Leinwand auf die Empore übertragen.