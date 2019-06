Metzgerei wird abgerissen

Die Gemeinde Sandberg hat die ehemalige Metzgerei Söder in der Kreuzbergstraße 37 erworben. Wie Bürgermeisterin Sonja Reubelt erläuterte, sei geplant das Anwesen abzureißen und an dieser Stelle Parkflächen zu schaffen. Das Vorhaben werde im Rahmen der Initiative "Innen statt außen" vom Amt für Ländliche Entwicklung unterstützt und gefördert.

Seit vielen Jahren schon steht das Anwesen leer und wird demzufolge auch nicht mehr gepflegt. Da eine Nachnutzung offensichtlich nicht gegeben sei, kam der Bürgermeisterin die Idee für dieses Grundstück durch die Schaffung von Parkplätzen eine neue Nutzung zu finden. "Wir haben in Sandberg ein Parkproblem bei Gottesdiensten und Veranstaltungen in der Pfarrscheune", sagt sie. Die Verkehrsteilnehmer seien dann gezwungen entlang der Straße oder auf dem Dorfanger zu parken. Die ehemalige Metzgerei liegt in unmittelbarer Nähe beider Einrichtung und sei daher hervorragend als Parkfläche geeignet. "Wir beheben mit der Lösung gleich mehrere Problem. Wir beseitigen einen Leerstand und bekommen Parkflächen." Je nach Gestaltung des Grundstücks seien bis zu 14 Parkplätze möglich.

Doch die endgültige Entscheidung über die Gestaltung möchte die Bürgermeisterin gemeinsam mit den Bürgern treffen. So werde über den Arbeitskreis Dorferneuerung die Gestaltungsfrage aufgegriffen, auch wenn die Kosten des Projekts nicht aus dem Budget der Dorferneuerung kommen werden. Wenn es nach den Wünschen der Bürgermeisterin geht, soll die Umsetzung im nächsten Jahr erfolgen. Dieses Jahr soll in Ruhe geplant werden, die Ausschreibung könne dann über die Wintermonate erfolgen.

Zustimmt wurde einem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Sandberg. Der Antragsteller beabsichtigt die Doppelgarage so zu errichten, dass das Untergeschoss mit einem Behandlungsraum, einem WC, einem separaten Eingang als Psychotherapiepraxis genutzt werden kann. Aus Schmalwasser lag ein Bauantrag zur Errichtung eines Wintergartens einem vorhandenen Gebäude vor. Die Genehmigung wurde erteilt. Für die Energetische Sanierung des Rathauses in Sandberg wurde der Auftrag für die Putzarbeiten, das Wärmedämm-Verbundsystem, den Trockenbau und Stellung eines Gerüsts an die Firma Metz GmbH, Langenleiten für 170 717,11 Euro erteilt. Die Fensterarbeiten, der Einbau von Alufenster und diversen Türen wurden an die Firma Haga Metallbau GmbH, Hofheim für 261 567,95 Euro vergeben. Für das Pelletlager soll eine Holzkonstruktion mit Kanthölzern und OSB Plattenverkleidung erstellt werden. Der Auftrag wurde an die Firma Zimmerei Wentorf-Bulheller GmbH, Bad Königshofen für 4893,28 Euro erteilt. Der Auftrag für die Tachymetrische Bestandsaufnahme für die Erschließung des Baugebiets Steinrutsche II wurde an den Vermessungsingenieur Schneider, Gleichamberg-Römhild für 4902,80 Euro erteilt.