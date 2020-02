Mehr Schilder für mehr Sicherheit

Viele Verkehrsteilnehmer fahren zu schnell am Ortseingang (wir berichteten). Hinweisschilder auf Tempo 30 wurden oftmals ignoriert. Der Kindergarten ist das erste Gebäude am Ortseingang von Sandberg aus kommend und wurde als solcher nicht wirklich wahrgenommen. Die reduzierte Geschwindigkeit wurde vielfach von Verkehrsteilnehmern einfach ignoriert.

Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises hat schon in der Vergangenheit immer wieder Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern. Auf Antrag der Gemeinde Sandberg wurde Tempo-30 ausgewiesen und es wurden Hinweisschilder in Übergröße aufgestellt. Doch eine wirkliche Verbesserung konnte damit nicht erzielt werden. Nun hat die Straßenverkehrsbehörde erneut reagiert und ein großes Hinweisschild "Kindergarten" und den Hinweis auf Fußgänger, die die Straße queren, aufgestellt. Tempo 30 gilt natürlich weiterhin. Für Sebastian Roth, Leiter der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts , ist die neue Beschilderung nicht mehr zu übersehen. Bisher standen die Hinweise hintereinander, nun sind sie konzentriert an einem Pfosten. "Das ist eindeutig und für jeden deutlich sichtbar." Auf diese Weise werde versucht die maximale Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf die besondere örtliche Gegebenheit zu richten.