Masken für Senioren genäht

Die Landfrauengruppe im Bayerischen Bauernverband Bad Kissingen macht es sich immer wieder zur Aufgabe, Mitbürgern in besonders schwierigen Situationen zu helfen. In der aktuellen Corona-Krise wird gerade in Seniorenheimen ein höherer Bedarf an Schutz für die Bewohner und Mitarbeiter festgestellt.

Die stellvertretende Kreisbäuerin Helene Greubel und Kreisbäuerin Edeltraud Häusler überreichten einer Mitarbeiterin des Seniorenheimes am Saaleufer in Bad Bocklet vor dem Haus 50 selbstgenähte und waschbare Mund- und Nasenmasken, die zum Schutz vor Tröpfcheninfektion eingesetzt werden können.