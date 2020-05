Markus Alles weiterhin Ortssprecher von Frauenroth

Es mutete seltsam an, das Bild bei der Versammlung zur Wahl des Ortssprechers in Frauenroth am vergangenen Donnerstag. 42 der 147 Wahlberechtigten warteten, mit Mundschutz versehen und mit gebührend Abstand haltend, vor dem örtlichen Feuerwehrhaus.

Aufgrund der derzeitigen Situation wurde die Veranstaltung nämlich dort abgehalten. Um Nähe zu vermeiden, mussten die Wähler nach Abgabe des Stimmzettels das Gebäude durch den Hinterausgang verlassen.

Im Ergebnis wird Markus Alles die Frauenrother eine dritte Periode im Burkardrother Gemeinderat vertreten. Er erhielt 36 Stimmen, fünf Stimmzettel waren ungültig, und ein Frauenrother wählte Marga Rost.

Zwar hatte sich Alles bei der Gemeinderatswahl im März aufstellen lassen und auch 1400 Wählerstimmen bekommen, die reichten aber für ein Gemeinderatsmandat nicht aus. Wie Bürgermeister Daniel Wehner (CSU) im Vorfeld aufgeklärt hatte, hat ein Ortssprecher zwar Mitspracherecht im Gemeinderat, darf aber bei den Beschlüssen nicht mit abstimmen.

Markus Alles dankte für das Vertrauen seiner Mitbürger und sagte, dass er die Interessen der Frauenrother vertreten werde. Seine bereits gesammelte Erfahrung als Gemeinderat und Ortssprecher würden ihm sicherlich zugutekommen. Bürgermeister Wehner gratulierte und blickt der weiteren Zusammenarbeit mit Markus Alles positiv entgegen.ksg