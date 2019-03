Maria Leibold wird 70

Sie ist das Gesicht des Pfarrgemeinderates Kothen-Speicherz: Maria Leibold. Am 12. März 2019 feiert sie ihren 70. Geburtstag.

Unermüdlich engagiert sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Pfarrei. Die Jubilarin kam 1949 als viertes Kind von Ludwig und Auguste Kraus zur Welt. Kindheit, Schulzeit und Jugend verbrachte sie in Kothen. 1969 heiratete sie Herbert Leibold. Komplett war die Familie mit den Kindern Andreas, Carmen und Tanja. Mittlerweile zählt sie noch elf Enkelkinder hinzu. Maria Leibold arbeitete in der elterlichen Landwirtschaft, als Näherin, im Backwaren- und Lebensmittelhandel, im Forst und in einem Kurheim. 2009 ging sie in den Ruhestand .

Die Hände hat sie nie in den Schoß gelegt. Viel zu gerne engagiert sie sich in der Kirche. Schon als Jugendliche ist sie dabei als der erste Pfarrgemeinderat gegründet wird. Sie pausiert einige Jahre, um 1982 wieder gewählt zu werden. Bis 2002 als stellvertretende und seitdem als Vorsitzende im Pfarrgemeinderat ist sie schon in der zehnten Periode ehrenamtlich tätig.

Als Pfarrgemeinderatsvorsitzende war sie 2016 eingebunden beim Zusammenschluss der neuen Pfarreiengemeinschaft "St. Georg - Maria Ehrenberg". "Bis zum Ende der Wahlperiode sind es 40 Jahre, dann ist Schluss", sagt Leibold und beteuert gleichzeitig, dass es ihr "Spaß macht". Sie ist Kommunionhelferin, Lektorin und vertritt die Mesnerin in der Kothener Pfarrkirche oder Wallfahrtskirche Maria Ehrenberg. 2018 wurde sie von Pfarrer Michael Krammer für ihre 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Gottesdienstbeauftragte geehrt. Mittlerweile engagiert sie sich in der Seniorenbetreuung und unterstützt die Organisation der Seniorennachmittage.

Und dann ist da ja noch die DJK Kothen, wo sie für unvergessliche Auftritte in der Bütt mit ihrer Schwester Tilly sorgte. Von Jugend an stand sie mit der Theatergruppe auf der Bühne oder davor, als sie Regie führte. 30 Jahre lang gehörte sie der Wirtegruppe für das Sportheim an. Zum Beginn der Radsaison übernahm sie schon mal die Fahrradsegnung. 1998 erhielt sie die Silberne Ehrennadel des DJK-Diözesanverbandes.