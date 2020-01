Marco Endres spielt seit 25 Jahren die Orgel

Die Pfarrei "St. Antonius von Padua" in Gefäll sagt Danke und Vergelt's Gott ihrem Organisten Marco Endres. Bei einem Gottesdienst überraschte die Gemeinde Marco Endres, weil Pfarrer Stephan Hartmann daran erinnerte, dass am 24. Dezember 1994 ein Jugendlicher zum ersten Mal einen Gottesdienst musikalisch begleitete. Und 25 Jahre später ist immer noch - Gott sei Dank - das Feuer der Begeisterung für den Orgeldienst bei Marco Endres brennend. Marco Endres versteht es als Organist im wahrsten Sinn des Wortes die "Stimmung eines Gottesdienstes" aufzugreifen und die Menschen mit seinem Spiel mit zu nehmen. In diesem Sinn fordert und fördert Marco Endres die Menschen, weil er immer wieder auch einmal ein neues Lied einlernt, dass die Botschaft eines Gottesdienstes verstärkt und er macht sich auch auf die Suche nach Liedern, um in der Vielfältigkeit immer wieder neue Akzente zu setzen, hieß es bei der Ehrung.

Als Dank des Bischofs für diesen Dienst über 25 Jahre überreichte Dekan Hartmann eine bischöfliche Dankurkunde.