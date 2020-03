Malwettbewerb läuft noch eine Woche

Noch bis Freitag, 20. März, können kreative Kinder ihr Bild beim Malwettbewerb der Stadtjugendarbeit einreichen. Gesucht wird ein Bild zum Thema "Hollywood". Das Siegerbild wird auf dem Cover des FerienSpaß-Programmheftes 2020 abgedruckt.

Jedes Jahr bietet die Stadtjugendarbeit mit zahlreichen Vereinen, Betrieben, privaten Initiativen und Einzelpersonen in den Sommerferien ein kunterbuntes und vielseitiges Ferienprogramm an.

In diesem Zusammenhang ruft die Stadtjugendarbeit bereits zum dreizehnten Mal zum Malwettbewerb auf, bei dem Kinder das Titelbild für das FerienSpaß-Programmheft 2020 gestalten können. In Anlehnung an die Sommerveranstaltungen auf dem Aktivspielplatz und das Motto der Zelttheater-Woche lautet der Aufruf: "Mal das Titelbild des FerienSpaß-Programms 2020 zum Thema "Hollywood."

Die Bilder können mit Bunt-, Filz- oder Wachsmalstiften, Tusche oder anderen Materialien gestaltet werden. Eingeschickte Bilder sollten allerdings mindestens die Größe DIN A5 und höchstens die Größe A3 haben und im Hochformat gemalt sein. Zudem sollen auf der Rückseite unbedingt Name, Alter, vollständige Adresse und Telefonnummer (ggf. Schule und Klasse) vermerkt werden.

Zu gewinnen gibt es neben dem Abdruck des Kunstwerkes den Sonderpreis, alle Ferienangebote der Stadtjugendarbeit Bad Kissingen kostenlos nutzen zu können, Abschlussfahrten inklusive.

Die Bilder können bis Freitag, 20. März, im Büro der Stadtjugendarbeit, Rathausplatz 1, Zimmer 22/23 eingereicht werden. Alle Kunstwerke werden ab dem 24. März 2020 an folgenden Orten öffentlich ausgestellt:

24. März bis 31. März: Jugend- und Kulturzentrum, Geschwister-Scholl-Platz 4;

6. April bis 22. April: Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Straße 1.

Die Besucher können dort per Stimmzettel ihren persönlichen Favoriten wählen. Außerdem besteht auch wieder die Möglichkeit, online unter www.badkissingen.de für die Bilder abzustimmen. Bei Rückfragen steht das Team der Stadtjugendarbeit zur Verfügung und freut sich auf viele kreative Beiträge.