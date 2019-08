Mallorca-Feeling in der Rhön

Die Kirmes in Wollbach ist Kult. Am Wochenende findet sie zum 47. Mal statt. Im Programm finden sich heuer unter anderem die Stimmungsband "die Wiesenfelder" und die Mallorca-Sängerin Melanie Müller. Auch wenn am Freitag alle Zeichen auf Mallorca stehen, verlieren die Veranstalter den eigentlichen Grund zum Feiern - die Kirchweih - nicht aus dem Blick.

Wollbacher Kirmes: Idee aus der Disco

"Begonnen haben unsere Eltern irgendwann damit", sagt Birgit Below, Vorsitzende des Feuerwehrvereins in Wollbach. Abwechselnd richten der TSV Wollbach und die Feuerwehr die dreitägige Kirmes aus. Die Idee zur Kirmes sei in der ehemaligen "Disco Rhön" in Wollbach aufgekommen. Der Betreiber, Robert Kirchner, habe die Kirmes von da an stets unterstützt. "Wenn Kirmes war, hat er die Disco für das Wochenende sogar geschlossen, und die Ansage gemacht, dass am Wochenende Kirmes ist", sagt Below. In diesem Jahr zollen sie ihm Respekt. "Es gibt wie damals in der 'Disco Rhön' das Laternenmaß auf der Kirmes", erklärt sie. Dahinter verbirgt sich eine Weinschorle und ein doppelter Johannisbeerlikör. Nachdem die Schorle in den Bierkrug gefüllt wurde, versenkt der Barkeeper in einem weiteren Glas den Likör, der sich dann mit der Schorle vermischt.

Wollbach: Viele Hände helfen

Um die Bar und den Ausschank zu besetzen, braucht es Unterstützung. "Dieses Jahr haben wir etwa 120 Helfer", sagt Below. Darunter Vereinsmitglieder, Eltern der Jugend- und Kinderfeuerwehr, aktive Wehrleute oder aber engagierte Bürger. "Wir haben am Dienstagnachmittag mit dem Aufbau begonnen. Dabei waren ganze Familien beteiligt." Die erste Resonanz Belows: "Die Stimmung passt und alle sind motiviert und packen mit an."

Das ist wichtig, denn bis zum Freitagmittag muss der komplette Aufbau fertig sein. "Dann kommen Wallfahrer aus Gemünden, die in dem Zelt bewirtet werden", teilt die Vereinsvorsitzende mit. Am Abend soll dann schon Mallorca-Feeling im Festzelt herrschen. "Wir haben Palmen, Flamingos und Sand - und natürlich Melanie Müller", zählt Below auf. Die Mallorca-Schlagersängerin ist durch ihre Teilnahme an einigen Reality-Shows bekannt geworden.

Planung im Vorfeld

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung bedarf gründlicher Vorarbeit. Für Below gilt: "Nach der Kirmes ist vor der Kirmes." Bei der Planung müssen die Organisatoren sämtliche Auflagen berücksichtigen. Darunter fällt beispielsweise die Plakatierung. "Das wird zunehmend schwieriger, weil es immer weniger öffentliche Tafeln, aber immer mehr zu beachten gibt." Schuld seien aber auch einige schwarze Schafe, die ihre Plakate nicht abhängen und entsorgen würden. "Die Folgen sind Einschränkungen, die dann Vereine tragen, die ihre Plakate nach der Veranstaltung ordnungsgemäß wieder abhängen und entsorgen."

Deshalb setzen die Organisatoren nicht nur auf analoge Werbung. "Wir machen außerdem in den sozialen Netzwerken auf die Veranstaltung aufmerksam", erklärt Below.

Weniger Sorgen bereite dagegen der Jugendschutz. "Die Jugendlichen und Eltern wissen wie es mit dem Mutti-Zettel und der Begleitperson läuft." Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Kirmes nur mit einem Erziehungsberechtigten besuchen. Ab 24 Uhr benötigen unter 18 -Jährige eine Begleitperson, die volljährig sein muss. Für die benötigte Erziehungsbeauftragung werden nur die herkömmlichen Vordrucke akzeptiert. Kontrolliert wird das unter anderem am Einlass. Sollten Besucher über die Stränge schlagen, ist ebenfalls vorgesorgt: "Wir haben Sanitäter und einen Ordnungsdienst vor Ort." Das Konzept der Wollbacher Kirmes werde stets von Polizei und Jugendamt gelobt.

INFOBOX

Am Freitag, 30. August, 21.30 Uhr startet die Veranstaltung unter dem Motto "Mallorca Party Hits meets Kirmes" mit Melanie Müller. Die Cocktail-Bar ist allerdings schon ab 21 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 31. August, um 18.30 Uhr wird zur Musik der "Stangenröther Dorfmusikanten" der Plobaum aufgestellt. Ab 20.30 Uhr treten die "Wiesenfelder" im Festzelt auf. Diese gastierten bereits vor einigen Jahren in anderer Besetzung auf der Kirmes. Um 21 Uhr öffnet die Cocktail-Bar.

Am Sonntag, 1. September, startet die Kirmes um 10.30 Uhr, mit dem Frühschoppen. Danach gibt es ab 11.30 Uhr Kirmesessen. Um 13 Uhr bespielt die Bläservereinigung des Marktes Burkardroth das Festzelt. Am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr dürfen sich die Gäste auf Plootz, Kaffee und Kuchen freuen. Dazu unterhalten die Rhöner Rucksackmusikanten das Festzelt ab 17 Uhr.

Am Montag, 2. September, beginnt um 14 Uhr der Dekanats-Seniorentag mit einer Andacht im Festzelt. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Zum Abschluss der Kirmes gibt es Kesselfleisch. Für die musikalische Umrahmung sind ab 17 Uhr die "Premicher Musikanten" zuständig.