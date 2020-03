Bad Kissingen vor 1 Stunde

Gleichstellung

Männer dominieren die kommunale Wahl im Landkreis Bad Kissingen

Frauen sind in den politischen Gremien im Landkreis Bad Kissingen in der Minderheit. Daran wird sich auch mit der Kommunalwahl am Sonntag nicht viel ändern. Dabei wird ihre Sicht auf die Dinge in der Kommunalpolitik gebraucht.