Mehrere Dutzend Feuerwehrleute sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes waren am Montagabend bei einem Dachstuhlbrand in Machtilshausen im Einsatz. Laut Alexander Marx, Sprecher des Kreis-Feuerwehrverbands Bad Kissingen, wurde der Brand über einer Garage in der Straße "Am Zeicht" gegen 19.30 Uhr gemeldet.

Machtilshausen: Wohnhaus brennt

Zunächst rückten die Feuerwehren aus Machtilshausen, Langendorf und Elfershausen aus, später wurden unter anderem die Drehleitern aus Hammelburg und Bad Kissingen angefordert. Ein erster Löschtrupp sei mit Atemschutz ins Gebäude vorgerückt, musste sich laut Marx aber schnell wieder zurück ziehen. Die Feuerwehren entschieden sich dann, das Dach an mehreren Stellen zu öffnen und das Feuer zunächst mit Wasser von oben zu löschen. Hauptziel war, dass der Brand nicht auf das unmittelbar angrenzende Nachbargebäude überspringt.

Die Löscharbeiten dürften sich nach Angaben der Einsatzleitung noch etliche Stunden hinziehen. Aktuell (Stand 21.30 Uhr) wurden noch weitere Einsatzkräfte hinzu gezogen und vorsorglich Rettungswagen angefordert. Nach ersten Angaben der Hammelburger Polizei gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen.

