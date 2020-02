Acht Ehrenämter, langjähriger Gemeinderat, 2. Bürgermeister und Familienvater - Daniel Wehner, der Bürgermeisterkandidat der CSU in Burkardroth, ist ein viel beschäftigter Mann. Politisch engagiert ist er seit Mitte der 90er Jahre. "Jeder meckert, jeder kann alles - aber keiner will was machen",...