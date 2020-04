Lutzi-Bühne für Bayerns beste Nachwuchsband

Seit Mitte Januar suchen local heroes Bayern und das "ab geht die Lutzi"-Festival erneut "Bayerns Beste Nachwuchsband". Zahlreiche Musikerinnen und Musiker aus dem Freistaats haben die Gelegenheit genutzt, um sich auf diesem Weg für Deutschlands größten und ältesten non-profit Nachwuchswettbewerb zu empfehlen. Seit Ende Februar ist die Bewerbungsphase abgeschlossen. Eine Fachjury hat jetzt die besten 20 Einsendungen zu beurteilen. Sie entscheidet, welche fünf Bands am 26. Juni um den Titel kämpfen und wer anschließend ins Bundesfinale von local heroes einzieht.

Denke positiv - kaum eine Aufforderung ist dieser Tage so wichtig. Das kulturelle Leben wurde von der Corona-Krise in die Knie gezwungen. Unterkriegen lassen sich die Künstler davon aber nicht. "Es liegt in der kreativen Natur von Musikern und Kulturschaffenden, dass man sofort anfängt, mit Mangel kreativ umzugehen", erklärte etwa Moritz Puschke, Musiker, Festivalveranstalter und Mitglied im Präsidium des Deutschen Musikrats vor kurzem im Interview mit dem "Weser Kurier". Das sei auch notwendig, argumentiert er. "Denn Musik ist der Humus unserer Gesellschaft. (...) Musik ist gut für das Seelenheil, und die Sehnsucht nach ihr wird jetzt in der Corona-Krise sicher nicht weniger."

Bewerbungen sind gesichtet

Dem local heroes Bayern-Team sprechen solche Zeilen aus der Seele. Local heroes ist - sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene - ein Herzensprojekt, das Kreative aus Deutschland zusammenbringt. "Die Sichtung der wirklich hervorragenden Bewerbungen hat uns in den vergangenen Wochen mit viel Herzenswärme erfüllt", sagt Lisa Fuchs, eine der Hauptverantwortlichen. "Abermals waren wir begeistert, wie viel musikalisches Potenzial in Bayern schlummert."

Die Stimmung mit Blick auf das Jahr zwei auf dem "ab geht die Lutzi"-Festival in Rottershausen könnte nicht besser sein. "Die erfolgreiche Premiere auf der Zeltbühne im vergangenen Jahr hat sich herumgesprochen. Schon vor dem offiziellen Startschuss der Bewerbungsphase wurden wir angesprochen", freut sich auch Dani Straßner von local heroes Bayern.

In einem ersten Schritt hat das local heroes Bayern-Team eine erste Sichtung der Einsendungen vorgenommen. "Qualität ist für uns das Allerwichtigste. Diese galt es zu identifizieren und die 20 vielversprechendsten Formationen herauszuarbeiten", erklärt Nicole Oppelt. Unterstützt wurde das Team dabei erneut von ihren Veranstaltungspartnern des "ab geht die Lutzi"-Festivals.

Kooperation mit regionaler Szene

Mit im Boot befanden sich daneben Vertraute aus der regionalen Musikszene. So wurde das Teilnehmerfeld auch von der Musikinitiative Hammelburg e.V., Artist Radar sowie dem Bamberger Festivals e.V. beurteilt. "Kriterien wollten wir auch 2020 nicht vorgeben", erklärt Lisa Fuchs. "Jeder hat einen anderen persönlichen Geschmack und sieht andere Potenziale in den einzelnen Künstlern. Das wollen wir nicht beschneiden." Harmonisiert werden müssen die unterschiedlichen Blickwinkel dennoch. Für das local heroes Bayern-Team hat sich hier ein Punktesystem bewährt, das am Ende ein eindeutiges Ranking liefert.

Jetzt, mitten in einer Zeit, in der Musik viel Gutes bewirken kann, ist es soweit: Die kunterbunte musikalische Mischung zwischen humoristischem Hip Hop, temporeichem Rock und sanften Seelenstreichlern hat konkretisiert - die 20 besten Bands der diesjährigen Bewerbungsrunde stehen fest.

"Wie schon in der Vergangenheit, legen wir die Verantwortung nun wieder in die Hände einer unabhängigen Fachjury, die am Ende entscheidet, wer live in Rottershausen zu sehen sein wird", sagt Lisa Fuchs. "Alle Beteiligten sind seit vielen Jahren in der Musikbranche aktiv und sehr erfahren auf ihren jeweiligen Gebieten. Wir vertrauen auf ihr Urteil und ihr Gespür, das uns am Ende auch im Bundesfinale wieder ganz nach vorne bringen soll."

Landesfinale in Rottershausen

Bis Mitte April hat die Jury nun Zeit, die fünf besten Bands für das local heroes Bayern-Landesfinale zu bestimmen. "Wir sind wirklich gespannt auf das Ergebnis", sagt Dani Straßner. Das Landesfinale findet dann statt am 26. Juni auf der Zeltbühne des "ab geht die Lutzi"-Festivals in Rottershausen.